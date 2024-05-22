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彰化縣幸福餐券調高5元 五大超商也加碼讓學子吃得好

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府除了繼續提供免費營養午餐，也將寒暑假的幸福餐券國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府除了繼續提供免費營養午餐，也將寒暑假的幸福餐券國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元。圖／彰化縣政府提供

近期物價上漲，為了讓學子吃得飽、吃得好，彰化縣政府將增加幸福餐券經費，寒暑假提供給約1萬2千名弱勢學生的幸福餐券國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元，學童只要持彰化縣數位學生證至合作的便利商店或超市就可以領取餐點。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，縣長王惠美相當重視縣內學童的營養照顧，除了持續推動免費營養午餐，減輕家長育兒負擔，又為了照顧經濟弱勢學生，辦理「幸福餐券」，讓弱勢學生在寒、暑假假期間也能享用免費午餐，因考量近期物價上漲，縣府也決定將每餐幸福餐券調高5元。

教育處今年共編列幸福餐券總經費5913萬元，加碼338萬元，寒暑假提供給約1萬2千名弱勢學生幸福餐券用餐。

去年起率先與一卡通電子票證公司合作，推動「數位化幸福餐券」，是非六都第一個推動的縣市，學童只要持數位學生證到五大超商，包含統一超商、OKmart超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及台灣楓康超市，就可以領取餐點，而超商也愛心再加碼，學童用60至65元價錢，可以兌換到67至75元的優惠套餐或便當。

教育處表示，凡中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取幸福餐券，全縣212所國中小學今年起全數參加縣府聯合招標，今年與縣府簽約的五大超商，門市遍布各社區，學生領餐也相當方便。

彰化縣政府將寒暑假的幸福餐券提高5元，五大超商更再加碼，所以弱勢學生可領到67至75元的優惠套餐或便當。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將寒暑假的幸福餐券提高5元，五大超商更再加碼，所以弱勢學生可領到67至75元的優惠套餐或便當。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府除了繼續提供免費營養午餐，也將寒暑假的幸福餐券國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元。圖／記者林宛諭攝影
彰化縣政府除了繼續提供免費營養午餐，也將寒暑假的幸福餐券國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元。圖／記者林宛諭攝影

便利商店 弱勢生 彰化 愛心 超商

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