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谷關、梨山退房潮 立委促速推振興

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
花蓮地震造成災情，台中的谷關、梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現退房潮，立法院副院長江啟臣邀相關單位討論，促進谷關和梨山觀光方案。圖／江啟臣服務處提供
花蓮地震造成災情，台中的谷關、梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現退房潮，立法院副院長江啟臣邀相關單位討論，促進谷關和梨山觀光方案。圖／江啟臣服務處提供

花蓮大地震造成災情，許多民眾誤以為台中谷關梨山等山區也受災嚴重，出現退房潮，目前谷關住房率不足2成、梨山地區更僅剩1成，到端午連假都沒有好轉跡象，立法院副院長江啟臣前天邀相關單位討論，要求盡速規畫振興補助計畫，恢復旅遊信心，度過旅宿寒冬。

谷關飯店業者羅進洲表示，恢復觀光旅遊信心很重要，必須立即執行，否則業者恐無法再撐下去。

江啟臣指出，要請觀光旅遊、新聞傳播單位加強宣傳，不要讓錯誤資訊影響民眾旅遊意願，並盡速規畫振興補助計畫，透過活動舉辦，加強谷關、梨山地區在震後復甦力道，尤以這5個月最重要，如拖到年底恐讓業者無法招架。

台中市觀光旅遊局主秘廖偉志指出，振興谷關觀光活動期間從5月14日至10月31日，將與國內各大旅行社合作，邀請業者以谷關溫泉區為主軸設計遊程，引入國內外旅客，並住宿台中溫泉標章旅宿業，預計獎勵80團，每團獎勵1萬元。

台中市經濟發展局主秘倪世齡表示，市政府6月會有相關振興計畫，包含和平、梨山的物調券，以及年底購物節活動，期望帶動商圈發展。

谷關社區發展協會歐文恭總幹事表示，希望經發局能擴大振興方案，針對相關規畫中的活動也能具體落實、盡速推動。

江啟臣則提出「山谷音樂祭」的概念，希望結合演唱會或歌唱競賽等相關活動吸引人潮；參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，請市政府規畫具體活動內容，參山處願意提供經費協助，配合地方需求，擴大活動效益。

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