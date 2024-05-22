快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花東排擠軌道預算？盧秀燕：不衝突

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕昨在台中市議會表示，花東2兆預算分年編列，且不會排擠預算影響台中。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨在台中市議會表示，花東2兆預算分年編列，且不會排擠預算影響台中。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市議員江肇國昨天質詢時，指市長盧秀燕是「吵架王」，從台中捷運、山海環線、中火及市政路打通、疫苗不足等都跟中央吵，呼籲新政府團隊上任，盧秀燕應該拿出友善正面的態度，與中央攜手解決問題。盧秀燕說：「為母則強，只要善待台中這個孩子，我都不會吵，如果有人欺負台中，我會據理力爭」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁針對花東建設提出約兩兆元的預算，民進黨議員蔡耀頡說，花東有這個需求，台中也有軌道建設需求，中捷藍線1615億，中捷紫線897億，山海環線714億，中捷綠線台中負擔105億，總計3300多億，立法院國民黨團也應該幫台中爭取軌道預算；民進黨議員施志昌也問「花東兩兆預算是否會排擠台中預算？」

盧秀燕答覆說，中央年度預算加特別預算有4兆，花東預算2兆元不是一年編列，可以分10年，10年就有40兆，拿2兆元給花東不是難事，只要中央願意把錢拿出來，而不是中央全部保留，立委現在正提財政收支劃分法修正案，希望中央可分給各縣市多一點預算，且花東與台中市的預算不衝突。

對於山海環線建設，江肇國也追問盧秀燕是否依舊主張地方一毛都不出？盧秀燕說，要看中央提出的方案，現正在協商中，且新任交通部長李孟諺剛上任，蕭規不一定曹隨，應該給他空間與時間，現在立法院的情勢也不一樣，這屆立委在積極與爭取度與上屆立委不同，可望爭取一些空間。

傅崐萁 台中捷運 施志昌 李孟諺 江肇國 盧秀燕 蔡耀頡 議員 軌道建設

延伸閱讀

花東2兆特別條例挨批錢坑 盧秀燕：不排擠影響台中預算

影／中捷砍人案 盧秀燕：嫌疑人從高雄北上 刻意挑選中捷犯案

對蔡英文執政8年評價？盧秀燕：沒有功勞、也有苦勞

立院戰火波及台中 綠議員車輪戰 盧秀燕：我非常支持國會改革版本

相關新聞

南投往南部 苦無國道客運可搭

南投縣人口近50萬人，大眾運輸系統不發達，往台南、高雄等南部縣市竟無客運可搭，須先至台中、彰化再轉車南下，議員昨天要求縣...

埔里「三鐵共存」見證人…糖鐵國寶黃乾樹 是陳柏霖外公

南投縣早年鐵路系統發達，埔里甚至「三鐵共存」，但因水災、公路系統完善後凋零，高齡近百歲的黃乾樹是埔里糖鐵興衰最重要的見證...

谷關、梨山退房潮 立委促速推振興

花蓮大地震造成災情，許多民眾誤以為台中谷關、梨山等山區也受災嚴重，出現退房潮，目前谷關住房率不足2成、梨山地區更僅剩1成...

花東排擠軌道預算？盧秀燕：不衝突

民進黨台中市議員江肇國昨天質詢時，指市長盧秀燕是「吵架王」，從台中捷運、山海環線、中火及市政路打通、疫苗不足等都跟中央吵...

南投房價攀高不吃不喝10年才買得起 青年宅8折優惠年輕人無感

南投縣房價攀高，據統計縣民9.78年不吃不喝才買得起房，房貸負擔也高占薪水四成多，衝上全國第四高。縣議員林儒暘今天說，南...

難忘的520…她手機誤丟進垃圾車 清潔隊員與一家人垃圾堆苦尋

彰化縣一名梁小妹昨天丟垃圾時不小心連同手機丟進垃圾車，用衛星定位卻顯示手機位置在員林清潔隊，清潔隊人員在垃圾中翻找了一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。