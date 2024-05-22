花東排擠軌道預算？盧秀燕：不衝突

民進黨台中市議員江肇國昨天質詢時，指市長盧秀燕是「吵架王」，從台中捷運、山海環線、中火及市政路打通、疫苗不足等都跟中央吵，呼籲新政府團隊上任，盧秀燕應該拿出友善正面的態度，與中央攜手解決問題。盧秀燕說：「為母則強，只要善待台中這個孩子，我都不會吵，如果有人欺負台中，我會據理力爭」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁針對花東建設提出約兩兆元的預算，民進黨議員蔡耀頡說，花東有這個需求，台中也有軌道建設需求，中捷藍線1615億，中捷紫線897億，山海環線714億，中捷綠線台中負擔105億，總計3300多億，立法院國民黨團也應該幫台中爭取軌道預算；民進黨議員施志昌也問「花東兩兆預算是否會排擠台中預算？」

盧秀燕答覆說，中央年度預算加特別預算有4兆，花東預算2兆元不是一年編列，可以分10年，10年就有40兆，拿2兆元給花東不是難事，只要中央願意把錢拿出來，而不是中央全部保留，立委現在正提財政收支劃分法修正案，希望中央可分給各縣市多一點預算，且花東與台中市的預算不衝突。

對於山海環線建設，江肇國也追問盧秀燕是否依舊主張地方一毛都不出？盧秀燕說，要看中央提出的方案，現正在協商中，且新任交通部長李孟諺剛上任，蕭規不一定曹隨，應該給他空間與時間，現在立法院的情勢也不一樣，這屆立委在積極與爭取度與上屆立委不同，可望爭取一些空間。