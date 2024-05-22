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埔里「三鐵共存」見證人…糖鐵國寶黃乾樹 是陳柏霖外公

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹在96歲時穿上制服及裝備，在台南烏樹林車站站長室前留影。圖／潘樵提供
台糖目前最高齡的退休站長黃乾樹在96歲時穿上制服及裝備，在台南烏樹林車站站長室前留影。圖／潘樵提供

南投縣早年鐵路系統發達，埔里甚至「三鐵共存」，但因水災、公路系統完善後凋零，高齡近百歲的黃乾樹是埔里糖鐵興衰最重要的見證人，他協助記錄留存史料，獲縣長許淑華派員祝賀時，才得知他是知名藝人陳柏霖的外公。

南投縣因沒機場、沒碼頭、沒捷運、沒高鐵，就連鐵路也僅有集集支線，無實際載客效能，大眾公共運輸功能欠佳，曾遭民代質詢戲稱是「交通5空」的觀光首都；但南投過去鐵道系統曾經發達，埔里甚至「三鐵共存」，至今也仍有見證人。

文史工作者潘樵指出，鐵路集集支線在日治時期曾延伸至埔里，埔里更是「三鐵共存」輕便車道載甘蔗、火車道載客兼運貨、電車道支應日月潭水力發電工程，後因鐵路遭八七水災毀損，且公路系統漸完善，鐵道系統未再修復而沒落。

1926年出生於南投魚池，現居台南、高齡近百歲的黃乾樹，曾在埔里糖鐵服務，歷經八一、八七水災，鐵道設施受損嚴重，加上埔里糖業沒落，是埔里糖鐵興衰最重要的見證人，熟知地方文化及糖鐵歷史，黃乾樹也是目前台糖最高齡的退休站長，並為南投埔里鐵道文化提供老照片、口述歷史等珍貴資料。

南投縣長許淑華派員致頒題有「糖鐵國寶，南投之光」賀章，感謝黃乾樹對南投鐵道史的付出，意外得知，黃乾樹是藝人陳柏霖的外公，家人也秀出陳與外祖父母的合照，陳柏霖只要有空就會回台南探視。

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