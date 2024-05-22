南投往南部 苦無國道客運可搭

南投縣人口近50萬人，大眾運輸系統不發達，往台南、高雄等南部縣市竟無客運可搭，須先至台中、彰化再轉車南下，議員昨天要求縣府改善。縣府表示，曾建議交通部在國道3號南投服務區設站，國道客運業者以超時和人力不足不願設站；將協調縣內客運業者增加往台鐵斗六站、高鐵彰化站班次，方便民眾透過鐵路、高鐵前往南部縣市。

賴姓上班族說，政府這幾年推動軌道建設，南投縣沒有火車、高鐵、捷運，就連客運班次、路線都比其他縣市少。從南投往北還有國道客運可搭乘，往南部縣市卻無車可搭，只能先搭車到台中、彰化，再輾轉搭乘台鐵或國道客運，不只多花錢更浪費時間，政府應改善南投對外交通才符合公平正義。

簡千翔說，南投縣缺乏鐵路系統，很多縣民在南部縣市工作、就學，卻連南下的國道客運都沒有，對外交通不便。南投縣人口將近50萬人，民營客運業者因為搭車人數少，無利可圖不願經營往南路線，縣政府應爭取交通部補助，至少每天早晚要有兩班次往南客運，不能讓鄉親南下無車可坐。

工務處長張弘岳說，縣府為了改善南下交通問題曾發文給公路局，希望在國道3號南投服務區增設轉運站，讓民眾可以搭乘國道客運往南。客運業者回覆增設南投站司機可能會超時違反勞基法，另外客運面臨司機人力不足，無法設站。

客運業經營不易，雖然交通部有補助，但業者仍普遍減班甚至取消路線。張弘岳說，縣府盤點從中部縣市發車往南部的客運路線，繼續爭取業者在南投設站。為了增加客運業者經營意願，縣府在去年底召開南投縣政府市區客運業暨大眾運輸業營運審議委員會，將補助金額從每公里21元調升到40元，縣府會協調縣內客運業者，增加到台鐵斗六站和高鐵彰化站的班次，讓鄉親銜接台鐵、高鐵前往南部。