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區間測速出包？南投警取締惹議 1周內開單量驚人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投台21線埔里往日月潭區間測速原放寬至時速80，但民眾投訴警方偷改回時速70，有人因此連收7張罰單，氣得要求撤單。圖／民眾提供
南投台21線埔里往日月潭區間測速原放寬至時速80，但民眾投訴警方偷改回時速70，有人因此連收7張罰單，氣得要求撤單。圖／民眾提供

南投台21線埔里至日月潭路段實施區間測速照相，但警方配合縣議會要求，將測照速限60公里放寬至80公里才開罰；但民眾投訴，警方偷改限速至70公里，被連開7張單挨罰1.2萬元，有人被瘋狂記點吊扣駕照，氣得要求撤單；警方坦承，在1周內開出近600張超速罰單，已行文監理站酌處，研議後續處置方式。

台21線51.1K埔里桃米坑至53.9K魚池澀水是往返日月潭的重要道路，車流量大，且是連續彎道的長斜坡，常有駕駛超速釀禍，南投縣警局於2022年4月在該路段實施區間測速照相取締，不過居民頻向民代陳情，上坡難加速，下坡一路狂踩煞車，甚至怕超速在快到測速終點，停路邊等或刻意放慢車速，行車問題多。

由於，地方民代屢接獲陳情，南投縣議會總質詢時，提醒建議警方以勸導為優先，警方配合並依測照速限60公里放寬10公里的規定，再加碼擴大緩衝速限10公里，等於80公里才開罰，用路人以此速限行車近2年也相安無事；不料，近期有民眾投訴，警方突襲偷改區間測速速限，導致當地不少居民被開了一堆罰單。

投訴民眾指出，她行經該區間測速路段都用定速70公里，近日卻一連收到7張超速罰單，時間全在4月初，共罰了1萬1200元，僅71公里也受罰，警方違背緩衝至80公里才開罰的；也有民眾表示，為接送小孩就學頻繁往返埔里、魚池，短短幾天就因交通違規被記滿12點，得吊扣駕照2月，這下不知道怎麼接小孩。

埔里、魚池當地民眾也紛向民代陳情，怒嗆警方偷改速限突襲開單，痛批「搶錢」、「失信於民」，氣憤要求撤單；民代獲報後也向南投縣警局反映，警方這才發現該路段區間測速照相出狀況，了解後發現係因該測速設備重新上線、承辦人員異動等因素，以致於速限「變嚴」，而在4月1至8日期間開出近600張超速罰單。

南投縣警局交通隊說明，該區間測速設備於去年11月故障送修，今年3月修好後重新上線執法，但承辦人員異動，沒注意到過去縣議會決議緩衝放寬至時速80公里，依中央法規改回70公里開罰，已有行文給監理站酌處裁罰，盼予以撤單，同時研議後續處置，不排除移除該區間測速取締設施，改成機動測速照相執法。

南投縣 測速 速限

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