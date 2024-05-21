南投房價攀高不吃不喝10年才買得起 青年宅8折優惠年輕人無感

南投縣房價攀高，據統計縣民9.78年不吃不喝才買得起房，房貸負擔也高占薪水四成多，衝上全國第四高。縣議員林儒暘今天說，南投新大樓房價破千萬元，縣府推出青年宅，卻只有5百多人申請，應是總價和民眾預期有落差，籲縣府調整青年宅以2房型為主，降低總價減輕青年購屋壓力。

全台去年第四季房價所得比為9.97倍，台中、南投房價所得比分別以11.74倍、9.78倍，位居全台第三、第四，南投縣民不吃不喝9.78年，才買得起房子，負擔沈重。

林儒暘說，南投縣不只房價所得比高，房貸負擔率也達41.86%，每月拿到薪水超過4成要繳房貸，購屋負擔大。這兩年從草屯、南投市甚至名間鄉房價一直上漲，民眾收入很難一夕增加，所以中央和縣政府才推出社會住宅、青年住宅，盼青年減輕購屋壓力。

然而，縣政府推出的青年宅第一期共45戶，從4月開放申購，只有576人申請，與預期人數有落差。青年宅以市價8折優惠價格出售，但3房型房價在680萬至750萬元間，4房型約800萬至900萬元間，比較新建大樓每戶價格相差不多，民眾對優惠無感。

南投縣建設處長張洲滄說，青年宅為符合民眾成家需求，都以大三房、大四房雙衛浴房型為主，坪數比一般市售大樓建案坪數高，相當優惠。

林儒暘建議，縣府正規畫興建中的青年宅，應考慮青年的購屋能力和需求，能規畫低總價的2房型，才不會只看到總價就買不下手，年輕人無法感受縣府德政，在興建青年宅或社會宅時，建議預留托嬰中心，讓居民獲便利的托嬰照顧。

張洲滄說，南投市第二期青年住宅規畫興建55戶，縣府已調整規畫2房型產品，至於議員建議在青年住宅附設托嬰中心，將與社勞處等單位研議。