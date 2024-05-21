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難忘的520…她手機誤丟進垃圾車 清潔隊員與一家人垃圾堆苦尋
彰化縣一名梁小妹昨天丟垃圾時不小心連同手機丟進垃圾車，用衛星定位卻顯示手機位置在員林清潔隊，清潔隊人員在垃圾中翻找了一個小時，終於找到手機，梁小妹也開心的貼文表達感謝，並說「現在她已經是員林清潔隊的迷妹，請大家快去清潔隊粉專按讚。」
「520一家人在清潔隊裡翻垃圾。」梁爸爸也po文感謝清潔隊，表示，因女兒粗心，丟垃圾時，將手機一起丟進垃圾車，回家後才發現手機不見了，用衛星定位找手機，一路沿著台76線找到員林清潔隊，才驚覺手機可能讓她丟進垃圾車，即請清潔隊幫忙找。
全家人連同清潔隊共十人一起找，終於在近一小時內找到手機，梁爸爸和梁小妹都發文感謝清潔隊，梁小妹還說「現在她是清潔隊的迷妹了」。
員林清潔隊也表示，接到民眾說手機可能掉進垃圾車內，即出動隊員協助尋找，終於找到，清潔隊秉持為民服務的精神與熱誠，也請大家給清潔隊多點鼓勵，相信隊員們做起工作一定更起勁。
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