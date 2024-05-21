快訊

康橋校車又再於文山隧道車禍！ 自撞致2人受傷就醫

飛往新加坡時遇嚴重亂流！新航波音客機「已1死30傷」 緊急迫降曼谷

17歲少年遭砍身中多刀 父曝嚴重傷勢「命危送加護病房」：搭中捷太不安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／實體造型曝光！國6東草屯休息站工程進度逾9成 7月可望啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影

交通部高速公路局在國道6號西行6.7K處打造東草屯休息站，2022年4月動土，目前工程進度已逾9成，站區內主體建築造型逼近完工，而其山形斜屋頂設計，巧妙融入九九峰群山地景，預計今年7月啟用，將是全台首座橫向國道休息站。

國道6號銜接國道3號霧峰系統至埔里終點，全長37.6公里，是國內最長的東西向國道，也是前往埔里、合歡山、花蓮等地必經的高速公路，高公局考量其旅遊交通量大，為因應沿線觀光發展需求，於國6西行6.7K處新建東草屯休息站。

國6東草屯休息站也於2022年4月動工，其工程總經費約4.5億元，站區內規畫廁所、停車場及簡易賣店，將可停放汽車137輛，並提供遊客飲食服務、販售農特產品等服務，預計2024年7月竣工，屆時將是國內首座東西向國道休息站。

歷經2年多時間，國6東草屯休息站完工期程逼近，其主體建築造型及站區規畫也已初步亮相，高公局指出，直至今年5月施工進度已達94％，評估能如期在今年7月完工啟用，支應國道6號沿線、鳥嘴潭人工湖等觀光旅遊及交通需求。

而國6東草屯休息站的建築造型以在地九九峰為概念，其山形斜屋頂設計，呼應周邊群山地景，讓建物巧妙融入，景致簡單和諧；站區景觀則規畫有特色植栽區、廣場區等，將以台灣原生種植栽塑形台灣原林風貌，目前正加緊趕工營造中。

國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰群山地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰群山地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影
國道6號東草屯休息站預計今年7月啟用，站區內主體建築已逼近完工，其山形斜屋頂設計巧妙融入九九峰地景。記者賴香珊／攝影

國道 建築 高公局

延伸閱讀

還沒在公開活動露面 交通部長李孟諺上任首日先去看淡江大橋

台中捷運橘線東延 縣府規畫從草屯延伸到南投

南投草屯運動館預計2025年發包工程 OT案先招商

相關新聞

影／實體造型曝光！國6東草屯休息站工程進度逾9成 7月可望啟用

交通部高速公路局在國道6號西行6.7K處打造東草屯休息站，2022年4月動土，目前工程進度已逾9成，站區內主體建築造型逼...

南投房價攀高不吃不喝10年才買得起 青年宅總價高年輕人無感

南投縣房價攀高，據統計縣民9.78年不吃不喝才買得起房，房貸負擔也高占薪水四成多，衝上全國第四高。縣議員林儒暘今天說，南...

難忘的520…她手機誤丟進垃圾車 清潔隊員與一家人垃圾堆苦尋

彰化縣一名梁小妹昨天丟垃圾時不小心連同手機丟進垃圾車，用衛星定位卻顯示手機位置在員林清潔隊，清潔隊人員在垃圾中翻找了一個...

0403震後台中谷關、梨山現遊客退房潮…住房率剩10% 市府將推振興計畫

花蓮大地震造成災情，台中的谷關、梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現一波退房潮，據統計目前谷關住房率不...

南投往南部縣市無公車可搭 縣府爭取南投服務區設站被拒

南投縣大眾運輸系統不發達，往台南、高雄等南部縣市竟無客運可搭，須先至台中、彰化再轉車南下，南投縣議員簡千翔今天要求縣府改...

「男神」陳柏霖近百歲外公身分驚人 獲許淑華致頒賀章

南投縣早年鐵路系統發達，埔里甚至「三鐵共存」，但因水災、公路系統完善後凋零，高齡近百歲的黃乾樹是見證埔里糖鐵興衰最重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。