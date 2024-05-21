影／實體造型曝光！國6東草屯休息站工程進度逾9成 7月可望啟用

交通部高速公路局在國道6號西行6.7K處打造東草屯休息站，2022年4月動土，目前工程進度已逾9成，站區內主體建築造型逼近完工，而其山形斜屋頂設計，巧妙融入九九峰群山地景，預計今年7月啟用，將是全台首座橫向國道休息站。

國道6號銜接國道3號霧峰系統至埔里終點，全長37.6公里，是國內最長的東西向國道，也是前往埔里、合歡山、花蓮等地必經的高速公路，高公局考量其旅遊交通量大，為因應沿線觀光發展需求，於國6西行6.7K處新建東草屯休息站。

國6東草屯休息站也於2022年4月動工，其工程總經費約4.5億元，站區內規畫廁所、停車場及簡易賣店，將可停放汽車137輛，並提供遊客飲食服務、販售農特產品等服務，預計2024年7月竣工，屆時將是國內首座東西向國道休息站。

歷經2年多時間，國6東草屯休息站完工期程逼近，其主體建築造型及站區規畫也已初步亮相，高公局指出，直至今年5月施工進度已達94％，評估能如期在今年7月完工啟用，支應國道6號沿線、鳥嘴潭人工湖等觀光旅遊及交通需求。