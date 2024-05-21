聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／實體造型曝光！國6東草屯休息站工程進度逾9成 7月可望啟用
交通部高速公路局在國道6號西行6.7K處打造東草屯休息站，2022年4月動土，目前工程進度已逾9成，站區內主體建築造型逼近完工，而其山形斜屋頂設計，巧妙融入九九峰群山地景，預計今年7月啟用，將是全台首座橫向國道休息站。
國道6號銜接國道3號霧峰系統至埔里終點，全長37.6公里，是國內最長的東西向國道，也是前往埔里、合歡山、花蓮等地必經的高速公路，高公局考量其旅遊交通量大，為因應沿線觀光發展需求，於國6西行6.7K處新建東草屯休息站。
國6東草屯休息站也於2022年4月動工，其工程總經費約4.5億元，站區內規畫廁所、停車場及簡易賣店，將可停放汽車137輛，並提供遊客飲食服務、販售農特產品等服務，預計2024年7月竣工，屆時將是國內首座東西向國道休息站。
歷經2年多時間，國6東草屯休息站完工期程逼近，其主體建築造型及站區規畫也已初步亮相，高公局指出，直至今年5月施工進度已達94％，評估能如期在今年7月完工啟用，支應國道6號沿線、鳥嘴潭人工湖等觀光旅遊及交通需求。
而國6東草屯休息站的建築造型以在地九九峰為概念，其山形斜屋頂設計，呼應周邊群山地景，讓建物巧妙融入，景致簡單和諧；站區景觀則規畫有特色植栽區、廣場區等，將以台灣原生種植栽塑形台灣原林風貌，目前正加緊趕工營造中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言