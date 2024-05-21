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0403震後台中谷關、梨山現遊客退房潮…住房率剩10% 市府將推振興計畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
花蓮地震造成災情，台中的谷關、梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現退房潮，立法院副院長江啟臣邀相關單位討論，促進谷關和梨山觀光方案。圖／江啟臣服務處提供
花蓮地震造成災情，台中的谷關、梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現退房潮，立法院副院長江啟臣邀相關單位討論，促進谷關和梨山觀光方案。圖／江啟臣服務處提供

花蓮大地震造成災情，台中的谷關梨山等山區因錯誤資訊影響，許多民眾誤以為受災嚴重，出現一波退房潮，據統計目前谷關住房率不足二成、梨山地區更僅剩一成住房率，直至端午連假都沒有好轉跡象，立法院副院長江啟臣昨邀相關單位討論，提出促進谷關和梨山觀光對策。

立法院副院長江啟臣接獲觀光旅遊業者陳情後，昨下午邀請參山國家風景區管理處、台中市政府觀光旅遊局、台中市經濟發展局、台中市議員吳振嘉、和平區公所與在地業者召開協調會議，要求政府單位規劃相關振興計畫，協助業者盡早度過旅宿寒冬。

江啟臣指出，0403地震對花蓮地區影響巨大，但對於山脈另一側的谷關、梨山地區而言，主要觀光休憩地區幾乎沒有受損，但受到預期心理影響，許多民眾擔心道路狀況、景區受損等問題，導致旅客驟減，退房率暴增，業者受損嚴重，現在谷關、梨山地區住房率僅一二成，商圈、市集門口羅雀，在地攤商直喊吃不消，急需政府機關提出相關振興方案，吸引人潮回流。

江啟臣表示，目前首要工作就是要恢復旅遊信心，要請主政觀光旅遊、新聞傳播的單位加強宣傳，不要讓錯誤資訊影響民眾旅遊意願。盡速規畫振興補助計畫，中央跟地方政府也應透過活動舉辦，加強谷關、梨山地區在震後復甦的力道，尤以這5個月最重要，否則拖到年底恐讓業者無法招架。

谷關飯店業者羅進洲表示，0403地震的確很嚴重，但餘震已經減弱到一個程度，受災區域實在跟谷關、梨山扯不上，如何恢復觀光旅遊信心很重要，必須立即執行，這幾個月非常關鍵，否則業者恐無法再撐下去。

台中市觀光旅遊局主秘廖偉志指出，觀旅局自5月14日起推出獎勵方案，陸續舉辦陸續舉辦6波主題活動，5到10月的「台中市溫泉體驗觀光推廣活動」、6到9月「台中自行車嘉年華」、8到9月「台中海洋觀光季」、9月「台中國際踩舞嘉年華」、11到12月「台中國際花毯節」，及明年2月「中台灣元宵燈會」等。

中市府預計與國內各大旅行社合作，預計獎勵200團。第1波主題活動已於5月14日辦理說明會，向全口各縣市旅行業者說明此活動參與方式，邀請業者以谷關溫泉區為主軸設計遊程，引入國內外旅客，並住宿台中溫泉標章旅宿業，振興谷關觀光活動期間5月14日至10月31日，預計每團15人以上，獎勵80團，每團獎勵1萬元。

台中市經濟發展局主秘倪世齡表示，6月市政府會有相關振興計畫，包含和平、梨山的物調券，及年底的購物節活動，期望帶動商圈發展。谷關社區發展協會歐文恭總幹事表示，端午連假訂房率只有一成，仍有待政府大力協助，上述經發局說的活動也都如往年一樣，根本沒有依照此次特殊情況提出振興，希望經發局能擴大振興方案，針對相關規劃中的活動也能具體落實、盡速推動。

江啟臣也提出「山谷音樂祭」的概念，希望結合演唱會或歌唱競賽等相關活動吸引人潮，參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，過去參山處有相關活動經驗，請市政府規畫具體活動內容，參山處願意提供經費協助，配合地方需求，擴大活動效益。

台中市 梨山 江啟臣 谷關

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