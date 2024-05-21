「男神」陳柏霖近百歲外公身分驚人 獲許淑華致頒賀章

南投縣早年鐵路系統發達，埔里甚至「三鐵共存」，但因水災、公路系統完善後凋零，高齡近百歲的黃乾樹是見證埔里糖鐵興衰最重要的見證人，他協助記錄留存史料，獲縣長許淑華致頒賀章，鄉親祝賀時才得知他是「男神」陳柏霖的外公。

南投縣因沒機場、沒碼頭、沒捷運、沒高鐵，就連鐵路也僅有集集支線，無實際載客效能，大眾公共運輸功能欠佳，曾遭民代質詢戲稱是「交通5空」的觀光首都；但南投過去鐵道系統曾經發達，埔里甚至「三鐵共存」，至今也仍有見證人。

文史工作者潘樵指出，鐵路集集支線於日治時期曾延伸至埔里，埔里更是「三鐵共存」輕便車道載甘蔗、火車道載客兼運貨、電車道支應日月潭水力發電工程，後因鐵路遭八七水災毀損，且公路系統漸完善，鐵道系統未再修復，而凋零沒落。

其中，1926年出生於南投魚池，現居台南、高齡近百歲的黃乾樹，曾在埔里糖鐵服務，而其任職期間，歷經八一、八七水災，鐵道設施受損嚴重，加上埔里糖業沒落、鐵路漸被公路取代後，埔里糖廠鐵道課被裁撤，黃乾樹等人才被調往台南。

潘樵說，黃乾樹是見證埔里糖鐵興衰最重要的見證人，熟知地方文化及糖鐵歷史，對於台灣糖業有著重大的貢獻，現在也是目前台糖最高齡的退休站長，高齡近百歲的他也為南投埔里鐵道文化提供老照片、口述歷史等資料，留存更多珍貴史料。