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花東2兆特別條例挨批錢坑 盧秀燕：不排擠影響台中預算

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日在台中市議會表示，花東2兆預算分年編列，且不會排擠預算影響台中。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今日在台中市議會表示，花東2兆預算分年編列，且不會排擠預算影響台中。記者余采瀅／攝影

國民黨團總召傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等三案推估預算逾2兆元，被外界視為錢坑法案。台中市長盧秀燕今日在台中市議會支持表示，花東2兆預算分年編列，且不會排擠預算影響台中。

民進黨議員蔡耀頡說，國民黨提出兩兆花東預算，不僅花東有這個需求，台中也有軌道建設需求，中捷藍線1615億，中捷紫線897億，山海環線714億，中捷綠線台中負擔105億，總計3300多億，立法院國民黨團也應該幫台中爭取軌道預算。民進黨議員施志昌也問「花東兩兆預算如果排擠台中預算？」

盧秀燕說，中央年度預算加特別預算有4兆，花東預算2兆元不是一年編列，可以分10年，10年就有40兆，拿2兆元給花東不是難事，只要中央願意把錢拿出來，而不是中央全部保留，立委現在正提財政收支劃分法修正，希望中央可分給各縣市多一點預算，且花東與台中市的預算不衝突。

議員江肇國則批評盧秀燕是「吵架王」，從台中捷運、山海環線、中火及市政路打通、疫苗不足等都跟中央吵，呼籲新政府團隊上任，盧秀燕應該拿出友善正面的態度，與中央攜手解決問題。盧秀燕說，「為母則強，只要善待台中這個孩子，我都不會吵，如果有人欺負台中，我會據理力爭」。議員提的軌道建設、疫苗不夠、市政路開通等，吵了都有效，只要善待台中她就沒有意見，如果苛刻台中，她會據理力爭。

江肇國追問山海環線進度，盧市長的態度依舊是地方一毛都不出？盧秀燕說，要看中央提出的方案，現正在協商中；新任的交通部長剛上讓，蕭規不一定曹隨，還有空間與機會，應該給新交通部長空間與時間，且現在立法院的情勢也不一樣，這屆立委在積極與爭取度與上屆立委不同，可望爭取一些空間。

台中捷運 盧秀燕 議員

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