女童倒垃圾連手機一起丟 員林清潔隊挖找垃圾山尋回

家住彰化員林市的梁姓女童出門倒垃圾時把垃圾跟手機一起丟棄，後來打開手機定位系統發現在員林清潔隊垃圾場，清潔隊動員多名隊員，找到埋在垃圾山裡的手機，物歸原主。

員林市清潔隊一名清潔隊員今天告訴中央社記者，梁姓女童昨晚與媽媽一起出門倒垃圾，回家後才發現手機遺失，家人陪女童沿路尋找，都沒發現手機蹤影，後來請通訊行幫忙，透過手機定位功能才發現女童遺失手機在清潔隊垃圾場。

員林市清潔隊指出，梁姓女童家人請清潔隊幫忙尋找，4、5名清潔隊員陪著梁姓女童的父母一起在成堆垃圾山尋找手機，挖了約1個小時才找到手機，梁姓女童一家人感謝清潔隊幫忙。

員林市清潔隊指出，非常開心最終能協助女童找到手機，清潔隊會秉持為民服務精神與熱誠，維護市容環境整潔，也多請鼓勵，相信清潔隊做起工作一定會更起勁。