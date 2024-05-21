彰化7校 啟用社區共讀站

彰化縣府昨天在線西國中啟用7所學校社區共讀站，縣長王惠美與7校校長共同揭牌。王表示，共讀站結合校園特色與閱讀主題，除學校師生使用，也開放給社區民眾，希望避免讓孩子用3C陪伴長大。

王惠美說，感謝國教署補助1367萬元、縣府配合款502萬元，修繕線西、大村、萬興3國中和永靖、鳳霞、員東、朝興4國小圖書館，加上這7校，全縣已有68處共讀站，每處共讀站的設計風格都融合各校閱讀主題與當地特色，打造具美感設計的共讀場域。

「別讓3C取代家長陪伴」王惠美說，研究統計3C陪伴會讓學童有部分性格上的異常，閱讀可讓視野寬廣；共讀站要達到「學校社區化，社區學校化」目標。

王惠美說，縣府挹注約1.01億元推動「書福悅讀計畫」，改善縣內63所學校圖書館，發展學校閱讀特色；今年彰化縣獲「教育部閱讀磐石獎」11獎項，獲獎率全國第一。