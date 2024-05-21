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中市府相揪 百團接力遊花蓮

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
花蓮地震後，台中市長盧秀燕（右二）號召女性縣市長到花蓮送暖，並揪團百團到花蓮旅遊。圖／台中市研考會提供
花蓮地震後，台中市長盧秀燕（右二）號召女性縣市長到花蓮送暖，並揪團百團到花蓮旅遊。圖／台中市研考會提供

403大地震重創花蓮，餘震不斷衝擊花蓮觀光產業。台中市長盧秀燕月初親赴花蓮，號召各界組團到花蓮旅遊，用新台幣「下架」花蓮農特產品。台中市研考會統計，統計迄今中市府已媒合近120團、4800人，接力到花蓮玩，市府籌措經費邀請「紙風車劇團」，到花蓮公益演出2場。

花蓮強震後，觀光產業首當其衝。盧秀燕號召發起「為母親做件好事」，用行動支持花蓮重建。中市研討會統計，截至目前為止，已達成揪團百團的目標，目前媒合近120團、總計4800名遊客，將接力前往花蓮觀光交流，有鄰里社區、宮廟、志工團體、商圈公會等，用「新台幣」帶動花蓮重建。

中市民政局表示，日前首發團到花蓮參訪後，當地原本是觀光重鎮，但地震後人氣冷清，花蓮美景、美食依舊、人情味濃，需要各界支持；北區、東區、豐原區的交流團已完成參訪，豐原知名的慈濟宮建廟300年，年底要舉辦清醮，先到花蓮友宮宗教交流，訂購當地農特產品當做伴手禮。

市府表示，各區公所已規畫57場次花蓮農特產品展售活動，呼籲市民大力採購，支持花蓮農民，目前累計採購金額542萬元；日前各宗教團體發揮大愛，籌措2000萬元善款。

研考會表示，今年下半年女性縣市長交流活動，也將在花蓮舉行，用實質行動力挺花蓮，市府籌措經費，邀請「紙風車劇團」到花蓮公益演出2場，為花蓮帶來正能量和希望。

花蓮強震

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