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南投蓋松嶺之星 雞糞殺風景
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，但議員發現當地農民慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等，環境衛生欠佳恐影響觀光。縣府表示，將加強攔查肥料車，並向農民推廣使用國產有機肥料。
議員張婉慈昨質詢，名間八卦山地區種植茶、生薑、鳳梨等農作物，但農民慣用生雞糞當肥料，飄散惡臭、蒼蠅孳生，甚至入侵當地住家，飽受蠅害之苦。
縣府近年輔導農民改用有機肥料，加強攔查肥料車，卻難防堵生雞糞，斥資5億的「松嶺之星」工程如火如荼，若未能解決生雞糞問題，恐影響觀光品質。
張婉慈說，若是肥料價格問題導致農民持續用生雞糞，縣府應增加有機肥料補助，提高誘因，另應掌握縣內養雞場生雞糞去化管道，防堵外縣市生雞糞運到南投。
農業處長蘇瑞祥說，生雞糞每公斤1元，有機肥料30公斤裝1包140元，政府補助120元，每包僅需20元，其實有機肥較便宜，但仍有部分農民習慣用生雞糞，將加強宣導。
縣府表示，已清查全縣246間養雞場，確認生雞糞送供有機肥料場，但雲林、彰化等地仍有養雞場販售給南投農民，環保局將與警方加強攔查。
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