抽穗期缺水 台中農民爆搶水戰

時序入夏正值稻作抽穗期，中市大甲、大安、西屯等區稻田現無水可用，不僅灌溉溝渠見底，稻田乾枯龜裂，農民為搶水源差點大打出手，要求市府重視。台中市農業局長張敬昌說，水庫放水主要由中央調控，近期放水量實在太少，爭取農業用水優先，不能讓農民沒水用。

中部地區灌溉用水來自苗栗鯉魚潭水庫、台中德基水庫，近期幾波降雨，鯉魚潭水庫蓄水率6成、德基水庫8成，不過農民發現稻田水源不足，尤其灌溉末端「水尾」常沒水，抽穗期缺水恐影響收成。

台中市議員楊啟邦說，大安、外埔有上千公頃稻田，灌溉用水來自苗栗鯉魚潭，近期降雨不多，但水庫並不是沒水，灌溉溝渠見底、稻田乾涸，土地乾到裂開；大甲、外埔位於灌渠下游，農民曾到苗栗苑裡七公圳觀察，發現灌溉水源被攔截，上游的水滿到溢出來，下游農田吃不到水。

楊啟邦說，為了搶水源，有灌渠上游的農民把水攔住，下游農民前往理論，對方派出彪形大漢護水源，只好摸著鼻子離開，農水署應調解供水，農業局要負責任，請上游水庫多放水，請農水署加強協調。

台中市議員楊大鋐說，西屯、南屯也位於「水尾」，光西屯林厝、永安、龍潭就有300多公頃稻田，看似綠油油的，但稻田乾涸，馬上要抽穗了，吃不到水會影響收成。

張敬昌說，大甲、外埔水源來自鯉魚潭水庫，近期農業用水供二停五，上游放水不夠，農灌調度也有限；大雅、西屯水源來自德基水庫，近期已爭取增加放流量；稻作抽穗期供水不能太保守，將向中央爭取放流。

農田水利署台中管理處表示，獲報農田缺水後，已向中水局爭取增加農田水量，上周五起每天增加1.5CMS（每秒抽排1公噸），近日可能降雨，若沒有會持續增加放水；不過下游農田水源仍不足，各水利工作站將實施輪灌調節，讓下游也有水可用。