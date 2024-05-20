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苦盼5年 南投中寮頂城巷近百住戶快有自來水了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮廣興村頂城巷無自來水，近期或中央核定將辦理延管工程，立委馬文君（中）今向居民報告好消息。圖／馬文君立委服務處提供
南投中寮廣興村頂城巷無自來水，近期或中央核定將辦理延管工程，立委馬文君（中）今向居民報告好消息。圖／馬文君立委服務處提供

南投中寮廣興村頂城巷無自來水，近百戶居民仰賴山泉水，但易受乾旱、豪雨等因素供水或水質不穩定，地方陳情，歷經5年努力，近期獲中央核定工程經費6416萬元，第一階段將有53戶受益；另有44戶待土地取得，再提報爭取核定。

立委馬文君指出，中寮廣興村頂城巷一帶因地勢較高，自來水較難往上輸送，長期無自來水，當地近百住戶只能自行拉管線引取山泉水，每逢旱期缺水或豪雨沖刷土壤等，總有供水或水質不穩定等狀況，居民困擾，2019年向她陳情。

經向中央陳情爭取裝設加壓站、配水池及拉管線等改善，期間多次現勘頂城巷地區調整工程規畫，同步協調取得用地及路權、路修寬度等問題，歷經5年努力，今年獲經濟部水利署核定，將該地區納入「無自來水地區供水改善計畫－第四期」。

馬文君表示，水利署同意核定該自來水供水案總工程經費共6416萬元，其中延管工程經費3097萬餘元、路修費318萬餘元，合計約3415萬元；自來水公司補助管線汰換工程經費約3000萬餘元，第一階段受益戶數預計有53戶受益。

台灣自來水公司第四區處正加緊辦理工程設計，3個月內可望完成發包；馬文君說，頂城巷第一階段供水完工後，廣興村自來水普及率將從56.33%提升至69.48%；另有44戶尚待土地取得後，再提報水利署來核定，全面改善當地民生用水問題。

南投中寮廣興村頂城巷無自來水，水利署核定總工程經費6416萬元將辦理自來水延管工程。圖／馬文君立委服務處提供
南投中寮廣興村頂城巷無自來水，水利署核定總工程經費6416萬元將辦理自來水延管工程。圖／馬文君立委服務處提供

南投 水利署 水質 馬文君

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