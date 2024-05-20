聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投埔里路邊車格挨批畫太小 現勘見1狀況傻眼
南投埔里最快6月試辦路邊停車收費，近期趕工，但遭民眾抱怨，部分路段停車格畫得太小，恐停不進去，引發議論；公所發現，路側遭堆放盆栽、曬衣架等物品，導致格線畫設不全，將移除雜物，要求包商增補相關標線。
南投縣過去路邊停車不收費，停車格常遭占用，縣府串聯地方公所加速推動路邊停車收費，埔里近期完成鎮內停車格盤點，規畫在24條道路畫設共941個汽車停車格，並裝設智慧停車設施，預計最快6月試辦。
但近期有民眾上網抱怨，大城路等道路汽、機車格標線畫設有問題，質疑汽、機車格的長度或寬度不足，車輛停放恐超出框線，不少人直呼「停車格畫得太小」，也有人嘲諷是「哈利波特的月台」，甚至挨批是「奇葩停車格」。
埔里鎮公所為此派員現勘了解，但發現道路路側因久未整理，部分區段髒亂不堪、雜草叢生，甚至被放置曬衣架晾衣服或遭擺盆栽、保麗龍盒等菜園，施工廠商並未移除就逕行畫設停車格，導致格位畫設不全，令人傻眼。
公所表示，將請當地里長通知民眾自行移置路側盆栽、花圃、菜園或曬衣架，先採柔性勸導限期移除，期限過後將視同廢棄物，依「廢棄物清理法」由清潔隊逕行清除，同步整理路側雜草及空間，後續會要求包商補畫汽、機車停車格等標線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言