南投埔里路邊車格挨批畫太小 現勘見1狀況傻眼

南投埔里最快6月試辦路邊停車收費，近期趕工，但遭民眾抱怨，部分路段停車格畫得太小，恐停不進去，引發議論；公所發現，路側遭堆放盆栽、曬衣架等物品，導致格線畫設不全，將移除雜物，要求包商增補相關標線。

南投縣過去路邊停車不收費，停車格常遭占用，縣府串聯地方公所加速推動路邊停車收費，埔里近期完成鎮內停車格盤點，規畫在24條道路畫設共941個汽車停車格，並裝設智慧停車設施，預計最快6月試辦。

但近期有民眾上網抱怨，大城路等道路汽、機車格標線畫設有問題，質疑汽、機車格的長度或寬度不足，車輛停放恐超出框線，不少人直呼「停車格畫得太小」，也有人嘲諷是「哈利波特的月台」，甚至挨批是「奇葩停車格」。

埔里鎮公所為此派員現勘了解，但發現道路路側因久未整理，部分區段髒亂不堪、雜草叢生，甚至被放置曬衣架晾衣服或遭擺盆栽、保麗龍盒等菜園，施工廠商並未移除就逕行畫設停車格，導致格位畫設不全，令人傻眼。