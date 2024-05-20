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遭控里長夫干政...台中永隆里長罷免案成立 黃秀玲：予以尊重
台中市大里區永隆里里長黃秀玲，因部分里民不滿表現，且指控她的丈夫干政，因此發起罷免，台中市選委會今天公告罷免案成立。黃秀玲回應表示「予以尊重」，對於指控則不回應。
台中市選舉委員會今天在網站公告，台中市第4屆大里區永隆里里長黃秀玲罷免案宣告成立。
公告指出，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案成立應有原選舉區選舉人總數10%以上的選舉人連署。台中市第4屆大里區永隆里里長選舉選舉人總數9392人，罷免案的連署人數應達940人。
台中市選委會表示，由葉茂隆領銜提出的台中市第4屆大里區永隆里里長黃秀玲罷免案，連署人數計1078人，依法刪除人數54人，符合規定人數1024人，已達法定連署人數，依法宣告罷免案成立。依選罷法規定，罷免案投票，應於罷免案宣告成立後20日起至40日內舉辦。
黃秀玲於民國111年里長選舉中，以92票之差擊敗連任4屆的里長林士元。黃秀玲上任後因部分里民不滿表現，且對外稱丈夫為特助代為執行職務，以及指控活動中心、公園管理不當，因此發起罷免。
對此，黃秀玲接受中央社記者電話訪問時表示，對罷免案成立予以尊重，對於指控則不回應。
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