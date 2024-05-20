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520奔波忘了另類情人節 盧秀燕驚呼：希望先生也沒想到

中央社／ 台中20日電
520是總統就職日，因諧音「我愛你」，情侶視為另類情人節。台中市長盧秀燕盧秀燕一天北中往返，被問如何過節，盧秀燕驚呼忘了這件事，「希望我先生也沒想到」。記者余采瀅／攝影
520是總統就職日，因諧音「我愛你」，情侶視為另類情人節。台中市長盧秀燕盧秀燕一天北中往返，被問如何過節，盧秀燕驚呼忘了這件事，「希望我先生也沒想到」。記者余采瀅／攝影

520是總統就職日，因諧音「我愛你」，情侶視為另類情人節。台中市長盧秀燕一早參加總統就職典禮，下午到議會備詢；被問如何過節，盧秀燕驚呼忘了這件事，「希望我先生也沒想到」。

520是總統就職日，因諧音「我愛你」更是許多情侶另類情人節。盧秀燕一天北中往返，上午北上參加總統就職典禮，下午又趕回台中到市議會備詢，晚上還安排行程。

盧秀燕在市議會市政總質詢結束後，她接受媒體聯訪，分享參加總統就職典禮心得。媒體問及，晚上是否和先生有安排520活動，盧秀燕驚呼，「不說我還沒有想到，希望我先生也沒有想到」，她就可以把這天混過去了。

盧秀燕表示，她全程參與就職典禮及慶祝活動，因交通一路順暢，還提前10分鐘趕回市議會備詢；就職典禮上，外國使節、中央官員及地方首長多有出席，大家趁著轉場時相互寒暄。

她說，與前行政院長蘇貞昌交談時，蘇貞昌提及，他卸任行政院長時，「盧秀燕是唯一有誇獎他的人」，讓在旁的現任行政院長卓榮泰也要求，日後盧秀燕也要多多誇獎他。

盧秀燕肯定總統賴清德是有經驗的政治人物，他擔任過立委、直轄市長、行政院長，對大場面駕輕就熟，在就職典禮上發表演說，提出對國家願景及施政方向，盧秀燕說，大家給予時間、空間，再來評論比較公平。

情人節 盧秀燕 行政院 520

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