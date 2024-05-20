台中太平新福里前里長過世 妻子蔡美慧當選接棒

台中市太平區新福里前里長李子濬2月因病去世，本月11日補選，其妻蔡美慧順利當選，市府今在區公所辦就職典禮。蔡表示，感謝鄉親一路支持，在大家的鼓勵下，她才能勇敢堅強地面對，今後將更努力達成各項里民交付的任務，打造更好的新福里。

民政局副局長歐陽明代表市長盧秀燕頒發當選證書、印信，市議員黃佳恬、蔡耀頡、台中市工策會副總幹事林家興、太平區長許貴芳、太平戶所主任林伶香、太平區里長聯誼會長紀進豐、副會長張雅芳及在地各里長均到場觀禮。

歐陽明說，蔡美慧過去擔任先生李子濬的臉書小編、助理，並曾任新福樂齡關懷據點總幹事、新福快樂志工隊隊長及新福排舞班負責人等要職，十分熟悉新福里地方事務，獲得里民高度支持，實為眾望所歸，期許能延續其夫打下的基礎，積極推展里政、守護里民，提供新福里民更優質的服務。