影／彰化廍子設立猛禽架 用友善農耕迎接黑翅鳶

彰化縣埔鹽鄉廍子社區理事長農場場主施瑜銘觀察社區常有猛禽盤旋，查閱資料原來是黑翅鳶，決定仿效台中市霧峰區保育黑翅鳶發展友善農耕，也在廍子社區架設鷹架給黑翅鳶棲息，往申請有機農業的目標前進。

彰化縣二林鎮的壽米屋企業、香田國小都架設鷹架供黑翅鳶棲息，埔鹽鄉廍子社區是縣內第三處架設鷹架。施瑜銘自掏腰包到南投縣買高逾9公尺竹竿，用木頭自製棲架，再與廍子社區居民到他的理事長綠色生態農園合力樹立鷹架，歡迎黑翅鳶來棲息。

施瑜銘表示，黑翅鳶飛來廍子社區很久，數量5隻以上，經常在社區上空盤旋，大家知道猛禽會吃老鼠等危害農作物的動物，牠們到來代表社區農田沒施用農藥，見證生態環境良好，社區居民和農民都歡迎，尤其小朋友很少看到猛禽，看見黑翅鳶都開心揮手喊著「老鷹、老鷹」。

施瑜銘說，用黑翅鳶建立友善農耕形象已有前例，台中市霧峰區保育黑翅鳶，推出以黑翅鳶為品牌的黑翅鳶米，也有餐飲店命名黑翅鳶，彰化縣二林鎮有黑翅鳶，當地的壽米屋企業和香田國小架設鷹架，壽米屋企業發展友善農耕，香田國小的生態田同樣推廣友善農業，他和廍子社區民眾都希望藉黑翅鳶帶動更大的友善農耕風氣。

施瑜銘約兩年起在自家農場推動綠色生態農業，耕種小番茄等無毒農產品，這兩天架起鷹架，又在農場設兩個棲架。他表示，黑翅鳶為他的農場發揮加持作用，他將進一步申請有機認證，和黑翅鳶共同守護埔鹽鄉農業。