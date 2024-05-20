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南投中寮居民無自來水衍生糾紛 水利署納改善計畫

中央社／ 南投縣20日電
南投縣中寮鄉廣興村頂城巷至今尚無自來水，國民黨籍立委馬文君（圖）為當地爭取納入無自來水地區供水改善計畫，日前獲經濟部水利署核定，馬文君20日親自向鄉親宣布好消息。圖／馬文君辦公室提供
南投縣中寮鄉廣興村頂城巷至今尚無自來水，國民黨籍立委馬文君（圖）為當地爭取納入無自來水地區供水改善計畫，日前獲經濟部水利署核定，馬文君20日親自向鄉親宣布好消息。圖／馬文君辦公室提供

南投中寮鄉廣興村頂城巷無自來水，居民使用山泉水，但常因管線偷接問題引發糾紛，居民生活不便，國民黨立委馬文君爭取水利署納入無自來水地區供水改善計畫。

中寮鄉廣興村頂城巷長期無自來水可用，居民需用山泉水或載水，生活不便，馬文君於民國108年5月30日邀南投縣政府、經濟部水利署、台灣自來水公司等會勘，經多次現勘調整規劃、突破用地、路權取得等問題，5月16日核定第1階段納入無自來水地區供水改善計畫，預計3個月內發包。

馬文君今天與水利署、台水公司、中寮鄉長廖宜賢等人踏勘，並向居民宣布好消息。馬文君說，水利署依無自來水地區供水改善計畫核定中寮頂城巷供水延管工程，工程及路修費新台幣3415萬元，加上台水公司管線汰換工程費3000萬元，受益戶數估計53戶。

馬文君表示，這53戶完成後，廣興村自來水普及率預計從56.33%提升至69.48%；另有44戶待土地取得後提報水利署核定，工程及路修費共3000萬元，完成後自來水普及率將再提升至80.40%，這部分她將持續爭取，也感謝南投縣政府、中寮鄉公所協助辦理。

南投縣 水利署 馬文君

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