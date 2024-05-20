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評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

影／彰化田尾珍稀植物種類多 園主揭密：感謝野鳥「這」行為

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
金新木薑子被稱作佛光樹，葉子背面閃閃金光。記者簡慧珍／攝影
金新木薑子被稱作佛光樹，葉子背面閃閃金光。記者簡慧珍／攝影

田尾鄉公路花園是彰化縣觀光旅遊人潮第二多的景點，遊客集中公路花園蛋黃區，田尾休閒農業協會將推廣蛋白區的旅遊，引導遊客發掘田尾秘境，並自今年起加強園藝農業教育，規畫暑期營隊讓在地國中小學生深度認識家鄉，成為園藝農業種子。

彰化縣田尾休閒農業協會2020年7月7日成立，和當時鄉公所攜手推動劃設田尾鄉公路花園休閒農業區，農委會（農業部的前身）2021年7月6日公告範圍，為彰化縣添加第三個休閒農業區。休區協會要區隔公路花園傳統旅遊和休區旅遊的觀念、形式，不斷求新求變，今年又有新規畫。

田尾休閒農業協會理事長羅國誌今指出，遊客到田尾公路花園，集中蛋黃區逛園藝店、選購盆栽，協會推廣Open Garden概念，整座田尾公路花園就是全年開放的大型花園，不只購買植物，還能放鬆身心享受平地芬多精，公路花園蛋白區很多造景園別有洞天，收藏許多珍稀植物，很有可看性。

田尾鄉九門造園栽種樹齡40年以上蓮葉桐、台灣瑞木、台灣野牡丹藤、小西氏石櫟等特殊或台灣原生種植物，創辦人羅榮盟是台灣原生植物保育協會理事；他說，田尾很多不為人知的珍稀植物，野鳥吃別家這些植物的種子，飛來他園裡排泄「播種」，他的植物園區常有驚喜，物種越來越多。

田尾休閒農業協會今年花田季仍開發蛋白區的特色景區旅遊，攜手台中區農業改良場舉辦新品發表會，及加強園藝農業教育。羅國誌說，在地孩子看見園藝產業皮毛，沒機會深入了解，協會將在暑假舉辦夏令營，安排學生參觀特色園藝商家和造景園，看看家鄉寶藏，啟發願意傳承園藝農業的動力。

園藝 小學生 農委會

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