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送暖花蓮！中市揪團旅遊120團 用新台幣「下架」農特產

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
花蓮地震後，台中市長盧秀燕號召女性縣市長到花蓮送暖，並揪團百團到花蓮旅遊，中市府表示已達標。圖／台中市研考會提供
花蓮地震後，台中市長盧秀燕號召女性縣市長到花蓮送暖，並揪團百團到花蓮旅遊，中市府表示已達標。圖／台中市研考會提供

0403大地震重創花蓮，餘震不斷衝擊花蓮觀光與產業。台中市長盧秀燕月初親赴花蓮，號召各界組團到花蓮旅遊，用新台幣「下架」花蓮農特產品。台中市研考會統計，統計迄今已媒合近120團、總計4800人接力到花蓮參觀旅遊，市府也籌措經費邀請紙風車劇團，到花蓮公益演出2場。

花蓮強震後，觀光產業首當其中。盧秀燕5月初號召女縣市首長親赴花蓮關懷慰問，盧號召發起「為母親做件好事」，用行動支持花蓮重建，鼓勵各界組團觀光，並協助促銷花蓮農特產品。

中市研討會統計，截至目前為止，已達成先前揪團百團的目標，目前規畫媒合近120團、總計4800名遊客，將接力前往花蓮觀光交流，有鄰里社區、宮廟團體、志工團體、商圈公會等，用「新台幣」帶動花蓮重建。

中市民政局表示，日前首發團到花蓮參訪後，當地原本是觀光重鎮，但地震後人氣冷清，花蓮美景依舊、人情味濃，很需要各界支持；北區、東區、豐原區的交流團已完成參訪，豐原知名的慈濟宮建廟300年，年底要舉辦清醮，先到花蓮友宮宗教交流，訂購花蓮農特產品當做伴手禮。

市府表示，各區公所已規畫57場次花蓮農特產品展售活動，呼籲市民大力採購，支持花蓮農民，目前累計採購金額542萬元；日前各宗教團體發揮大愛，籌措2000萬元善款。

研考會表示，除月初女性縣市長齊聚花蓮，今年下半年女性縣市長交流活動，也將在花蓮舉行，用實質行動力挺花蓮，市府也籌措經費，邀請「紙風車劇團」到花蓮公益演出2場，為花蓮帶來正能量和希望。

花蓮地震後，台中市長盧秀燕號召女性縣市長到花蓮送暖，中市宗教團體勸募近2千萬元支持花蓮重建。圖／台中市研考會提供
花蓮地震後，台中市長盧秀燕號召女性縣市長到花蓮送暖，中市宗教團體勸募近2千萬元支持花蓮重建。圖／台中市研考會提供

盧秀燕 花蓮 花蓮強震 觀光 農民

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