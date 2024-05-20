影／綠營磨刀霍霍 盧秀燕下午議會備詢：我是台中市長

台中市長盧秀燕今早向議會請假，北上參加總統就職典禮。盧秀燕在下午1點40分回到議場，民進黨英系議員磨刀霍霍，呼籲盧未來不要再說「中央卡地方」、「中央不給一毛錢」、「立委在睡覺」。盧秀燕嚴肅回應表示，「我是台中市長，站在台中市立場替市民講話」。

盧秀燕今早出席總統就職，事前向議會請假，上午質詢議員全都換成藍營議員，盧下午回到議會備詢時，首批質詢盧的議員就是民進黨議員張芬郁與英系議員，雙方擦出火花。

張芬郁說，肯定盧市長參加就職典禮，盧還有2年半市長職務，期待地方與中央和好，地方、中央要一起努力，要求市長不要再說「中央不給一毛錢」、「中央卡地方」、「立委在睡覺」。

民進黨議員陳淑華詢問，5月17日立法院審查亂象，議事攻防難免，但動手腳讓人受傷，當中動手的很多立委，就是台中市選出的立法委員，甚至被稱為盧系子弟兵，競選時盧秀燕大力背書站台，對此有何評論？

盧秀燕先嚴肅表示，「我現在是台中市長，無關台中市政沒有評論」。盧緩和情緒後說，我從政多年會拿捏尺寸，對別的機關的事情真的不宜評論，尤其身為市長的角色，更不應該評論。