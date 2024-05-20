南投縣府讓售青年住宅 未滿5年不得租售贈與

南投縣政府興辦青年住宅首期今年完工、交屋，5月31日前辦理申請資料補正作業，縣府指出，為確保讓售給有實際居住需求者，5年內不得出售、出租、贈與等。

南投縣建設處今天發布新聞稿表示，近期接獲洽詢青年住宅讓售後能否出租，依南投縣幸福家園租售及管理自治條例第7條、8條，及縣府今年2月2日青年住宅讓售公告第15點第8款、9款，明定承購人自產權登記日起5年內，除繼承或依法強制移轉，不得將住宅或基地出售、出典、贈與或信託給縣府以外的人，或與他人交換，也不得出租、變更為非居住使用或非法使用。

縣府建設處表示，興建青年住宅並以優惠價格讓售南投縣籍青年，盼照顧青年居住權益、降低購屋負擔，吸引青年返鄉，也希望抑制周邊房地產價格，青年住宅讓售後一定期限內不可出售、出租、贈與等行為，以確保青年住宅讓售給有實際居住需求縣籍青年。

建設處表示，文化路青年住宅第1期讓售案共576人申請，縣府已完成審查，符合407件、需補正資料169件，已於5月1日全部簡訊通知完成，最後資料補正期限至31日，提醒在期限內完成。

建設處表示，第1期45戶含3房、4房型，第2期南投市文化路青年住宅55戶陸續規劃，草屯鎮、竹山鎮青年住宅評估規劃中，縣府盼透過興建青年住宅搭配中央推行社會住宅，相互合作穩定整體住宅市場，落實居住正義，實現南投縣「全齡宜居」政策。