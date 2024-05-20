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南投斥資5億打造松嶺之星 議員憂生雞糞毀觀光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間部分農民仍慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害，影響民生也恐損及觀光，縣議員張婉慈今要求縣府改善。圖／本報資料照
南投名間部分農民仍慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害，影響民生也恐損及觀光，縣議員張婉慈今要求縣府改善。圖／本報資料照

南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，但當地種茶、鳳梨等作物，農民慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等，環境衛生欠佳恐影響觀光，縣議員要求改善。縣府表示，將加強攔查肥料車，並研議補助提高使用有機肥料的誘因。

縣議員張婉慈今在縣議會質詢指出，名間八卦山地區種植茶、生薑、鳳梨等農作物，是縣內農業重要產區，但農民慣用生雞糞當肥料，飄散惡臭也導致蒼蠅孳生，危害環境衛生，甚至入侵當地住家影響生活，周邊居民飽受蠅害之苦。

縣府近年雖持續輔導農民改用有機肥料，並加強攔查肥料車，卻仍難以防堵生雞糞惡臭、蠅害等危害地方，而斥資達5億元在名間松柏嶺打造的高空觀景塔「松嶺之星」工程如火如荼，完工前若未能解決生雞糞問題，恐對嚴重影響觀光品質。

農業處長蘇瑞祥表示，由於生雞糞每公斤只要1元，有機肥料經政府補助，每公斤仍要4元，因生雞糞低廉，部分農民持續使用；為了防堵，清查全縣246間養雞場，確認生雞糞送供有機肥料場，唯雲林、彰化等仍有養雞場外運販售到名間。

張婉慈說，肥料價格問題導致農民持續用生雞糞，要求縣府應研議增加補助有機肥料，提高農民購買有機肥的誘因，落實掌握並暢通縣內養雞場處理生雞糞的管道，並防堵外縣市運來生雞糞，徹底解決因生雞糞衍生惡臭、蒼蠅孳生等問題。

縣府表示，農業處近期將邀集當地農會、生產合作社等討論肥料價格問題，向農民加強宣導推廣使用國產有機肥料；環保局也將會同警局加強攔查肥料車，若查獲運載生雞糞，環保局將可依「廢棄物清理法」告發開罰1200至6000元罰款。

南投名間八卦山地區仍有農民慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等問題。圖為蒼蠅爬在生雞糞肥料包上。圖／本報資料照
南投名間八卦山地區仍有農民慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等問題。圖為蒼蠅爬在生雞糞肥料包上。圖／本報資料照

環保局 觀光 農會 農民 鳳梨

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