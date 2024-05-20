聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投斥資5億打造松嶺之星 議員憂生雞糞毀觀光
南投縣斥資5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，但當地種茶、鳳梨等作物，農民慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等，環境衛生欠佳恐影響觀光，縣議員要求改善。縣府表示，將加強攔查肥料車，並研議補助提高使用有機肥料的誘因。
縣議員張婉慈今在縣議會質詢指出，名間八卦山地區種植茶、生薑、鳳梨等農作物，是縣內農業重要產區，但農民慣用生雞糞當肥料，飄散惡臭也導致蒼蠅孳生，危害環境衛生，甚至入侵當地住家影響生活，周邊居民飽受蠅害之苦。
縣府近年雖持續輔導農民改用有機肥料，並加強攔查肥料車，卻仍難以防堵生雞糞惡臭、蠅害等危害地方，而斥資達5億元在名間松柏嶺打造的高空觀景塔「松嶺之星」工程如火如荼，完工前若未能解決生雞糞問題，恐對嚴重影響觀光品質。
農業處長蘇瑞祥表示，由於生雞糞每公斤只要1元，有機肥料經政府補助，每公斤仍要4元，因生雞糞低廉，部分農民持續使用；為了防堵，清查全縣246間養雞場，確認生雞糞送供有機肥料場，唯雲林、彰化等仍有養雞場外運販售到名間。
張婉慈說，肥料價格問題導致農民持續用生雞糞，要求縣府應研議增加補助有機肥料，提高農民購買有機肥的誘因，落實掌握並暢通縣內養雞場處理生雞糞的管道，並防堵外縣市運來生雞糞，徹底解決因生雞糞衍生惡臭、蒼蠅孳生等問題。
縣府表示，農業處近期將邀集當地農會、生產合作社等討論肥料價格問題，向農民加強宣導推廣使用國產有機肥料；環保局也將會同警局加強攔查肥料車，若查獲運載生雞糞，環保局將可依「廢棄物清理法」告發開罰1200至6000元罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言