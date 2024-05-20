旱溪環狀自行車道路網中斷1.4公里 楊瓊瓔爭取1.36億元串聯

台中市旱溪環狀自行車道路網，因國4豐潭段豐原聯絡道工程中斷1.4公里，地方人士希望能串聯，立委楊瓊瓔今天邀相關單位現勘，台中市政府觀光旅遊局提出1.36億元自行車道恢復改善工程，楊瓊瓔爭取中央經費支持，交通部公路局表明原則支持，允諾分年補助。

楊瓊瓔今天辦理「旱溪西路七段自行車道恢復改善工程」現勘，交通部高速公路局、第二新建工程分局、公路局、水利署第三河川分署、台中市政府觀光旅遊局等單位出席，台中市議員賴朝國、邱愛珊及潭子區長劉汶軒、豐原區長洪峰明與潭子、豐原區多位里長到場。

台中市觀旅局主任秘書廖偉志簡報說明，因國4豐潭段工程，截斷旱溪西路自行車道，僅復舊約1公尺寬的人行道，沿途路燈基座阻礙，不足以提供自行車通行。為提供完善騎乘環境，預計投入1.36億元自行車道改善工程，北起豐原鎮宮福德祠，南迄國4豐原聯絡道弦月形斜張橋，總長1.4公里，恢復串連旱溪環狀自行車道路網。

潭子區嘉仁里長林瑞文表示，旱溪流域視野非常漂亮，他在擴大區務會報提出重新恢復旱溪西路自行車道，希望中央、地方合作推動，未來可連結鐵路高架下的綠空廊道，南北串聯至北屯及豐原。潭子區新田里長吳政潭、豐原區鐮村里長林隆源、豐田里長劉瑞銓、葫蘆里長王彥閔都表示支持，希望盡快籌措經費、趕快施工。

經濟部水利署第三河川分署指出，在不影響防洪安全，原則同意河川公地施工；交通部公路局表示樂觀其成，公路局表示，去年通過自行車道升級及多元提升計畫，4年補助地方經費約5.46億元，最高補助金額3000萬元，此案原則優先支持，建議分年分期施作。