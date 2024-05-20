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全台六座福林宮義結金蘭 今後繼續尋找福林宮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮福林宮今年擔任台灣福林宮金蘭會的東道主，二林鎮各界人士踴躍參加。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮福林宮今年擔任台灣福林宮金蘭會的東道主，二林鎮各界人士踴躍參加。圖／二林鎮公所提供

全台有很多廟宇同名，彰化縣二林鎮福林宮已知有5間同名宮廟，因此義結金蘭，年年舉辦會香遶境，今年由二林鎮福林宮擔任東道主，邀請另5座同名宮廟來二林鎮作客，蔚為地方宗教美談。

5座同名宮廟分別在新北土城、基隆八斗子、宜蘭冬山舊寮、彰化大村、雲林斗六，為參加台灣福林宮金蘭會活動昨齊聚二林鎮，二林福林宮本屆主委、鎮代會主席陳秀治和管委會委員派出陣頭接駕，一起遶境二林鎮為民眾祈福。

遶境頭陣鑼鼓作響、八音齊奏熱鬧非凡，隊伍回到二林福林宮作客，各宮廟執事人員交流事務。遶境一路吹吹打打，民眾知道宗教聯誼盛事趕到二林福林宮，二林福林宮為盡地主之誼，準備各式飲料、麵食、烘焙點心等小吃迎賓，民眾也可免費享用。

二林福林宮今表示，台灣福林宮金蘭會起源於土城福林宮到基隆參加宗教活動，發現其它縣市也有福林宮，都主祀福德正神，因此成立金蘭會並一一拜訪邀請加入，2009年起輪流作東到各縣市舉辦會香遶境活動，只在新冠疫情期間停辦4年，未來繼續尋找福林宮加入讓金蘭會規模更壯大。

基隆 遶境

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