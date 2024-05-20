抽穗期缺水！田地乾裂農民心痛 議員：為搶水差點打起來

時序入夏正值稻作結穗前期，中市大甲、大安、西屯等地區稻田，出現無水可用窘境。議員表示，近期零星降雨，但灌溉溝渠供水不足，不僅灌溉溝見底，稻田甚至枯乾裂開，要求市府重視。台中市農業局長張敬昌說，水庫放水主要由水利署調控，將爭取以農業用水優先，不能讓農民沒水用。

中部地區灌溉用水來自苗栗鯉魚潭水庫、台中德基水庫，近期幾波降雨，鯉魚潭水庫蓄水率6成、德基水庫8成，不過地方農民批評水不夠，甚至為了水源起爭執、差點打起來。

議員表示，為了搶水源，灌渠上游的農民把水攔住，有下游農民找上游理論，對方派出彪形大漢護水源，下游也只好摸著鼻子離開，水權協調應該是農水署要負責，要求市府負責，請上游水庫多放水，請農水暑加強協調。

台中市議員楊啟邦說，大安、外埔灌溉用水來自苗栗鯉魚潭，近期降雨不多，但水庫並不是沒水，可是部分稻田乾涸，甚至土地乾到裂開，大甲、外埔稻田約有上千公頃，現在正值稻作抽穗期，正需要灌溉水源，否則會影響結穗與收成。

楊啟邦說，水庫並不是沒水，但放水量不足，加上灌溉水管理不當，大甲、外埔位於灌渠下游，他曾與農民到苗栗苑裡七公圳，發現灌溉溝渠被攔下，水源放到稻田裡滿到流出來，但下游灌溉溝渠見底、農田吃不到水，水不僅放不夠，而且沒有協調放流。

台中市議員楊大鋐說，西屯、南屯也位於灌溉溝渠「水尾」末端，光西屯林厝、永安、龍潭就有300多公頃稻田，現在稻田綠油油的，可是泥土乾涸，馬上要抽穗了，吃不到水就會影響收成。

張敬昌說，大甲、外埔水源來自鯉魚潭水庫，近期農業用水供二停五，上游放水不夠，農灌調度也有限；大雅、西屯水源來自德基水庫，近期已爭取增加放流量；近期是稻作抽穗期，水源供應不能太保守，將積極向水利署爭取放流。

農田水利署台中管理處表示，前幾天接獲農民反應缺水後，已向中水局爭取增加農田水量，前天起從每天3.5CMS增加到5CMS（每秒抽排1公噸水），每天增加1.5CMS。中水局說，今天下午應會降雨，如果沒降雨，則持續每天增加1.5CMS水量供農田灌溉；。