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南投神秘「鬼湖」瑪璘窟 空拍赫見「天使眼淚」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里西郊湖泊「瑪璘窟」，因當地文史蒙上神祕氣息，而有「鬼湖」之稱，湖水終年不竭，先前因旱期黃濁的湖水，近期因春雨挹注，湖色轉變為碧綠色，有民眾透過空拍記錄瑪璘窟全景，形狀猶如淚珠，堪稱埔里版「天使的眼淚」。

「瑪璘窟」在當地平埔原住民以母語稱「魔靈」，意即「不祥之地」，又相傳日治時期是戰場，死傷無數，二戰後日軍在潭底埋藏大量黃金；因光怪陸離的詭異傳說不少，加上位居山區，人煙稀少，荒煙蔓草，增添神秘氣息，有「鬼湖」之稱。

但「瑪璘窟」近年在當地公所、暨大及當地民眾維護環境，並栽種食草、蜜源植物等生態營造下，成蜂蝶復育棲地。而其湖底疑有天然湧泉，湖水終年不竭，但今年初逢乾旱，湖面顯得濁黃，但近期受春雨挹注，湖水才又轉變為碧綠色。

張姓民眾近期到瑪璘窟旅遊，並透過空拍機拍攝記錄這座神秘的山中湖泊，他表示，瑪璘窟周邊環境清幽，蜂蝶翩飛，從空中鳥瞰其湖區形狀像猶如1顆綠色的巨大淚滴，墜落在鬱鬱山林中，堪稱埔里版「天使的眼淚」，令人心曠神怡。

南投埔里「鬼湖」瑪璘窟空拍猶如1顆綠色的巨大淚滴，墜落在鬱鬱山林中，堪稱埔里版「天使的眼淚」。圖／張姓民眾提供
南投埔里「鬼湖」瑪璘窟空拍猶如1顆綠色的巨大淚滴，墜落在鬱鬱山林中，堪稱埔里版「天使的眼淚」。圖／張姓民眾提供
南投埔里「鬼湖」瑪璘窟空拍猶如1顆綠色的巨大淚滴，墜落在鬱鬱山林中，堪稱埔里版「天使的眼淚」。圖／張姓民眾提供
南投埔里「鬼湖」瑪璘窟空拍猶如1顆綠色的巨大淚滴，墜落在鬱鬱山林中，堪稱埔里版「天使的眼淚」。圖／張姓民眾提供

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