標線型人行道…逢甲商圈出現薄荷牙膏 獲讚清涼

台中逢甲夜市是台灣重點商圈之一，除大量遊客人潮湧入，加上逢甲大學學生，行人數相當可觀。市府交通局、建設局利用路平機會，除保留四線車道、路側停車空間，也規畫出總長700公尺、寬1.5公尺綠色標線型行人道，今年4月完工以來，交通事故比去年同期減少。

交通局長葉昭甫說，福星路段原規畫雙向4線道、路側規畫機車格外，不影響車流紓解狀況下，難有人行道空間，交通局透過縮減車道寬度、斜向機車停車格，抓出空間，增設1.5公尺的標線型人行道，並沿線轉角一併外推，提供行人安全通行、停等空間。

逢甲商圈管委會主委王朝藝指出，交通局規畫標線型人行道，汽、機車停車位沒有減少，還增設公車上下車的空間，改善以往用路人要走到路中的危險，連騎樓旁凹凸不平的路面一併解決，躍升逢甲商圈最「行」的人行道。

交通局指出，逢甲商圈福星路標線型人行道完工後，深獲大學生、遊客們肯定，綠色人行道更被網友戲稱像條「薄荷牙膏」，夏日走在人行道，有種另外的「清涼感」。

據台中警方統計，逢甲商圈標線型人行道今年4月實施至今，共發生交通事故1件、受傷2人，與去年同期比較，交通事故減少2件、受傷人數減少1人，行人事故則都未發生。