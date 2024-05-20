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彰化四合一公園啟用 解決停車問題

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市三和公園地下停車場昨天啟用，是彰化縣第一座結合公園與停車場、社區活動中心、日照中心的四合一公園。記者林宛諭／攝影
員林市三和公園地下停車場昨天啟用，是彰化縣第一座結合公園與停車場、社區活動中心、日照中心的四合一公園。記者林宛諭／攝影

為解決員林市停車空間不足問題，彰化縣政府向中央爭取補助經費，興建全縣首座結合公園、停車場、社區活動中心、日照中心等四合一功能的三和公園地下停車場，昨天由縣長王惠美主持啟用，到6月18日前為試營運期間，停車免費，正式營運後，每小時收費30元。

三和公園地下停車場工程總經費3億4724萬元，由中央補助2億74萬多元，縣府自籌9876多萬元，員林市公所負擔4773多萬元。王惠美說，停車場地下室有2層，可提供252席小型車停車位，平面層88席機車位，除了導入智慧化停管系統，也重視自然通風與採光，並取得智慧建築及綠建築證書，提供優質的停車空間。

至於公園則設置有沙坑遊憩區、牆面遊戲區、好動遊戲區等趣味設施，並設有環形散步道、休憩平台及多功能草坪等休憩設施，廣場還有舞臺設計，一樓則為活動中心，二樓為日照中心，提供多功能活動區，讓長輩獲得最好的照顧。

員林市長游振雄表示，此一具有四合一功能的停車場雖然施工時間較長，開發卻更完整更完善，提供給市民最好的休憩空間。

三和公園地下停車場正式營運後，收費為每小時30元，全日月票2400元，日間月票1600元，夜間月票1400元。

王惠美說，縣府向交通部公路局爭取到5座停車場興建工程，其中3座正式啟用，包括彰化市扇形車庫停車場、延平公園地下停車場，加上員林三和公園停車場，另外南郭路立體停車場、福興鄉停8平面停車場正規畫中。

王惠美說，這5座停車場的總經費高達15億5622多萬元，共可提供1103席汽車格位及1402席機車格位，希望讓民眾有更多的停車空間，也能帶動地方經濟發展。

停車場 員林 游振雄 王惠美 綠建築

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