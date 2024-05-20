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新聞分析／容移代金不流通 不利都市發展

聯合報／ 本報記者陳秋雲

內政部2020年修正都市容積移轉辦法，容許開發商採容移捐地與代金兩種方式，但規定只能在同一都市計畫區運用，不能跨區作為建設經費。但市區地價貴，開發商多捐代金，原縣區土地較便宜，捐地的居多，形成縣區有地沒錢、市區有錢沒地。且代金來源集中在市區、高鐵特區，地方政府礙於法令無法視地方需求調度，代金不能流通，造成富者愈富、窮者愈窮，不利都市全面發展。

內政部考量，如放寬代金用途在公共建設費，將影響私有公設保留地地主等待以代金取得其土地所有權的權益；另考量各主要計畫區發展不一，避免大量容積集中移入部分地區，影響發展均衡，所以沒有採納市府建議。

中央顧慮，私人未徵收的保留地，近年已開始盤點針對需求不高的保留地展開解編，如有需求可由目的事業主管機關提報用地取得計畫。

但台中市的狀況頗特殊，2011年升格後，原縣區急需建設，目前存在明顯城鄉差距、待縫合問題，縣區議員常抱怨，明明有容移代金，市區已吃不下，為何不能統籌到縣區運用？強調台中建設不應有差別待遇。

市府無法統籌運用容移代金機制，不能優先完整開闢市政需要的公共設施，造成縣區沒有工程費用，公設無法開闢的情形。足見容移代金應放寬到以城市為概念，作最好的運用。

台中是直轄市，又是新興發展區域，中央政府對地方事務宜鬆不宜過嚴，以免造成市府資金浪費、都市發展不均衡的後果。

主管 內政部 都市計畫

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