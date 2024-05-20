中市容移代金 爭取中央修法放寬

台中市推動容積移轉代金制度，藍綠議員爭取放寬到全市跨都市計畫區使用，且可用在工程建設，不過中央不傾向放寬。中市議員建議，可打破現有都市計畫分區，讓蛋黃區的容積代金挹注蛋白區。中市都發局長李正偉說，將研究可行性。立委楊瓊瓔表示，已在立法院提修正案，盼中央授權地方政府做更彈性運用。

台中市都發局從2020年11月起，推動容移代金或捐地雙軌制，截至去年底收到49筆容移代金，總金額超過200億元，已支出100多億，購買公設保留地。都發局表示，原市區土地價格高，開發商多使用代金，原縣區以捐地居多。

都發局表示，台中市分成18個主要都市計畫區，其中容移代金集中在原市區都市計畫區內，受限於法規，只能用於相同的都市計畫區，僅限購買公設保留地。台中市長盧秀燕去年8月向中央呼籲，放寬容移代金到全市，均衡區域發展。

多名議員建議，應放寬容移代金用於公共建設，例如高鐵特區要蓋烏日轉運站，只靠市府預算影響建設期程，若能使用容移代金，可加速建設。民進黨議員張芬郁說，樂見代金使用更有彈性，例如大里霧峰很需要代金挹注，推動建設或開闢道路。

國民黨議員李中說，都發局可考慮打破原縣市區域，重新整併主要都市計畫區，例如北屯與豐原、潭子等整合，東區、南區與太平、大里等整合，南屯與烏日、龍井等整合，西屯與大雅、海線整合，把台中規畫成4個發展核心，各都計區人口數介於6、70萬人，蛋黃區代金帶動蛋白區建設，均衡區域發展。

都發局李正偉局長表示，各計畫區推動行之有年，若打散重新分配，需要多年才能審議通過，將研議可行性；近日已拜會台中市籍立委，盼爭取修法放寬規定，開放容移代金可跨區使用，並開放用於公共建設。

立委楊瓊瓔表示，已在立法院提修正案，為增加整體都市機能布局、重大建設更具彈性，建議將公共設施保留地建設，納入容積移轉規範，授權地方政府，訂定容積代金收支保管及運用方式。立委黃健豪也表示，樂見容積代金能有更大的使用範圍，更能加速市政建設推進，完善市民生活品質。