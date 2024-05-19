彰化首座四合一公園 解決停車問題 試營運期停車免費

彰化縣政府與員林市公所為解決員林市停車空間不足問題，向中央爭取補助經費興建三和公園地下停車場，並首度結合公園、社區活動中心、日照中心等四合一功能，是彰化縣第一座四合一公園，今天由彰化縣長王惠美主持啟用典禮，今起到6月18日試營運期間停車免費。

員林市三和公園地下停車場及活動中心啟用典禮，今天由彰化縣長王惠美、公路局中區養護工程分局主任工程司呂正安、員林市長游振雄等人主持，立委陳素月、謝衣鳯與多位議員等各級民代也與會觀禮。

王惠美表示，這次工程總經費共3億4724萬元，由中央補助2億74萬多元，縣府自籌9876多萬元，員林市公所負擔4773多萬元，員林人口成長，經濟發展迅速，這次加以整合，打造停車場、公園、里民活動中心及日照中心四合一場域，讓1座公園滿足各年齡層，從小到老都能照顧，提供給民眾遊憩、休閒運動及停車的新地標。

王惠美表示，員林市三和公園停車場，地下室有2層，可提供252席小型車停車位，平面層提供88席機車位，除了導入智慧化停管系統，也重視自然通風與採光，並取得智慧建築及綠建築證書，提供優質的停車空間。公園內設置有沙坑遊憩區、牆面遊戲區、好動遊戲區等趣味設施，並設有環形散步道、休憩平台及多功能草坪等休憩設施，希望讓各年齡層民眾都能來使用，廣場還有舞臺設計，一樓則為活動中心，二樓為日照中心，提供多功能活動區，讓長輩獲得最好的照顧。

王惠美說，縣府已向交通部公路局爭取到5座停車場興建工程，有3座正式啟用，包括彰化市扇形車庫停車場、延平公園地下停車場，加上員林三和公園停車場；另外2座規劃中，包括南郭路立體停車場及福興鄉停八平面停車場，5座的總經費高達15億5622多萬元，共可提供1103席汽車格位及1402席機車格位，希望讓民眾有更多的停車空間，也能帶動地方經濟發展。