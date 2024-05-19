逢甲標線人行道護行人 綠油油被網友戲稱「薄荷牙膏」

台中逢甲夜市是台灣重點商圈之一，更曾創下百億營業額，每天都有大量遊客人潮湧入，加上逢甲大學學生數，行人數相當可觀，市府交通局、建設局利用路平機會，除保留四線車道、路側停車空間，也規畫出總長700公尺、寬1.5公尺綠色標線型行人道，更被網友戲稱為「薄荷牙膏」。

中市交通局長葉昭甫說，福星路段原規畫雙向4線道、路側規畫機車格外，不影響車流紓解狀況下，難有人行道空間，交通局透過縮減車道寬度、斜向機車停車格，抓出空間，增設1.5公尺的標線型人行道，並沿線轉角一併外推，提供行人安全通行、停等空間。

逢甲商圈管委會主委王朝藝指出，交通局規畫標線型人行道4月完工至今，汽、機車的停車位沒有減少，還增設公車上下車的空間，改善以往用路人要走到路中的危險，連騎樓旁凹凸不平的路面一併解決，躍升逢甲商圈的最「行」的人行道。

交通局指出，逢甲商圈福星路標線型人行道完工後，深獲大學生、遊客們肯定，也成為逢甲商圈道路新亮點，綠色的人行道，更被網友戲稱像條「薄荷牙膏」，夏日走在人行道，有種另外的「清涼感」。