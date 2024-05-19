日月潭抱卵魚虎肆虐 漁民憂1規律夢碎 魚虎球恐大爆發
日月潭漁民近期屢捕獲抱卵的大魚虎，憂心入夏後魚虎球恐大爆發，盼政府加強移除成魚；縣府表示，由於收購成魚認定不易，且有不少民力投入除虎，政府防治鎖定電撈幼魚，抑制族群數量，正密切關注，不排除提前至6月啟動電撈作業。
外來種「魚虎」疑遭人放生入侵日月潭，其食性凶猛，成魚會攻擊其他魚類，每年春夏交替前進入築巢交配期，入夏後大量繁殖幼魚，幼魚會集結成一團團「魚虎球」成群出動獵食，且成魚在旁護幼，成潭內強勢族群，嚴重影響潭區生態。
由於，魚虎日月潭內幾無天敵，潭內曲腰魚、奇力魚等原生魚種也成其食物來源，其他潭內生物生存同樣遭受威脅；為防止魚虎族群繁衍擴散，縣府近年與清大團隊、漁民合作加強防治，入夏更針對魚虎球展開電撈作業，連年捕獲數量驚人。
縣府於2020年夏季首次電撈魚虎球於7至9月共捕獲約8000尾，2021年7至10月則捕獲3.4萬尾；但2022年疑受氣候影響，魚虎球遲至7月底才現蹤，至11月僅電撈捕獲1.6萬尾；不過，去年7月至11月中旬電撈量又高達3.5萬尾。
而因電撈量曲線呈現驟減後隔年爆發，漁民懷疑魚虎繁殖可能也有「大小年」，今年可望是小年；不料，近1個月少說已捕獲30尾，且多數為抱卵母魚虎，恐打破大小年規律，憂心今年魚虎球恐大爆發，盼公部門加強協助或獎勵移除成魚。
農業處表示，魚虎已在各地水域繁衍，無法驗收是從日月潭移除，難以收購，且已有不少民力投入除虎，公部門就以電撈幼魚為主，多管齊下，抑制其族群數量；大小年規律仍待觀察，正密切關注潭區狀況，不排除提前至6月啟動電撈作業。
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