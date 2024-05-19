聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣好行9月增大雪山路線 林保署辦夜訪森林體驗生態美

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台灣好行新闢「大雪山線」觀光巴士，今年9月開始營運。台中市觀旅局表示，新路線從豐原轉運中心出發，串聯豐原、東勢及大雪山景點；林保署推出大雪山夜觀活動，5月23日起每周固定舉辦，專業人員帶領遊客，夜訪野生動物，體驗生態之美。

台中市觀旅局表示，目前前往大雪山景點的公車，無法從豐原火車站搭車，只能在東勢轉車，遊客相當不便，市府爭取交通部觀光署補助，新增「台灣好行」大雪山線，預計今年9月開駛。

新路線從豐原轉運中心出發，遊客可搭火車到豐原，不必再轉車到東勢，沿途經東豐自行車綠廊、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山森林遊樂區等，平日每日4班次、假日至少8班次，方便觀光接駁。

觀旅局表示，台中目前有2條台灣好行路線，加上4條台中觀光公車，包含都會區11路台中時尚城中城線、豐原后里的888路豐后線、往海線高美濕地的309高美線、可泡湯健行的153谷關線，還有到大坑爬山的66副大坑線、霧峰林家景點的151阿罩霧線等。

大雪山森林遊樂區有原始林、雲海、古棧道等，動植物生態豐富，歐美人士常來大雪山賞鳥，白天可欣賞31種特有種鳥類。林保署台中分署說明，大雪山野生動物資源豐富，夜幕低垂後，「大雪山三寶」白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌，讓森林入夜後熱鬧不已。

林保署23日起到10月，每周四、五舉辦夜觀活動，由專業人員帶領夜訪野生動物，在不干擾原則下，體驗夜幕下森林風情；遊客訂房後，可在網站或到大雪山遊客中心報名，活動時間晚間7點到9點，每梯次限30人。

大雪山 景點 豐原

延伸閱讀

日夜攻略森林獨特風情 台灣好行9月增大雪山路線

推台中「山海屯市」多元風貌 觀旅局推住宿優惠引遊客

夜訪呆萌大雪山三寶 林業署5月23日起帶領住宿客夜觀

標線型人行道違停去年達千件 豐原警4月起共開罰508件

相關新聞

垃圾廚餘攻占山屋 玉管處要開罰

玉山國家公園登山活動熱門，山屋經常一位難求，不過玉管處最近巡查南二段西段路線，發現山屋被當成垃圾堆，現場堆放大批垃圾，未...

廣角鏡／私人魚池 紫色花海

中彰交界、台74線快速道附近有處私人魚池，水塘開滿布袋蓮，紫藍色花海壯觀，成熱門打卡景點；布袋蓮是水生植物，花瓣有斑點彷...

中市社宅違規扣點 住民有踩雷壓力

台中市已啟用9處社宅、入住2719戶，中市府訂定社宅生活公約，禁止幼童單獨在公共空間、禁止停錯停車格等，違規扣點達100...

彰化海牛文化節 搭牛車逛潮間帶

彰化芳苑紅樹林海空步道啟用近3年，結合王功漁港濱海旅遊，成為彰化熱門人氣景點，國際海牛文化節昨天開幕，為夏季海牛觀光熱潮...

南投名間垃圾場火警 竄濃煙飄惡臭

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆置場火警時有所聞。名間鄉垃圾場昨天上午9時起火，黑白濃煙直竄天際，臭味讓周邊居民避之不及。南投縣...

台灣好行9月增大雪山路線 林保署辦夜訪森林體驗生態美

台灣好行新闢「大雪山線」觀光巴士，今年9月開始營運。台中市觀旅局表示，新路線從豐原轉運中心出發，串聯豐原、東勢及大雪山景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。