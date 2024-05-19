台灣好行9月增大雪山路線 林保署辦夜訪森林體驗生態美

台灣好行新闢「大雪山線」觀光巴士，今年9月開始營運。台中市觀旅局表示，新路線從豐原轉運中心出發，串聯豐原、東勢及大雪山景點；林保署推出大雪山夜觀活動，5月23日起每周固定舉辦，專業人員帶領遊客，夜訪野生動物，體驗生態之美。

台中市觀旅局表示，目前前往大雪山景點的公車，無法從豐原火車站搭車，只能在東勢轉車，遊客相當不便，市府爭取交通部觀光署補助，新增「台灣好行」大雪山線，預計今年9月開駛。

新路線從豐原轉運中心出發，遊客可搭火車到豐原，不必再轉車到東勢，沿途經東豐自行車綠廊、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山森林遊樂區等，平日每日4班次、假日至少8班次，方便觀光接駁。

觀旅局表示，台中目前有2條台灣好行路線，加上4條台中觀光公車，包含都會區11路台中時尚城中城線、豐原后里的888路豐后線、往海線高美濕地的309高美線、可泡湯健行的153谷關線，還有到大坑爬山的66副大坑線、霧峰林家景點的151阿罩霧線等。

大雪山森林遊樂區有原始林、雲海、古棧道等，動植物生態豐富，歐美人士常來大雪山賞鳥，白天可欣賞31種特有種鳥類。林保署台中分署說明，大雪山野生動物資源豐富，夜幕低垂後，「大雪山三寶」白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌，讓森林入夜後熱鬧不已。

林保署23日起到10月，每周四、五舉辦夜觀活動，由專業人員帶領夜訪野生動物，在不干擾原則下，體驗夜幕下森林風情；遊客訂房後，可在網站或到大雪山遊客中心報名，活動時間晚間7點到9點，每梯次限30人。