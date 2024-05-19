垃圾廚餘攻占山屋 玉管處要開罰

玉山國家公園登山活動熱門，山屋經常一位難求，不過玉管處最近巡查南二段西段路線，發現山屋被當成垃圾堆，現場堆放大批垃圾，未吃完的食物、廚餘也到處丟，環境髒亂不堪，還影響環境生態。保育志工感嘆，這種缺乏公德心的行為，讓人失去對人性的信任。玉管處表示，將追究開罰。

玉管處表示，最近派保育巡查到山屋巡視，發現部分山屋遭垃圾入侵，原本應提供山友住宿和緊急避難的空間，到處是泡麵袋、塑膠、保麗龍等垃圾，甚至儲藏空間也堆滿垃圾，讓巡查人員看的心寒。

巡查人員說，遊客將未吃完的食物、廚餘、垃圾及棉質睡袋、使用過的瓦斯空罐，隨意棄置於山屋，除了讓山屋環境髒亂、影響衛生，後續山友得在髒亂的環境下過夜，隨意丟棄的食物、廚餘吸引野生動物覓食；山屋位於生態保護區，垃圾與食物、廚餘等威脅生態。

玉管處表示，園區內建造的山屋，提供民眾登山住宿、緊急避難的極佳處所，多數山友都能珍惜使用、維護環境整潔，然而少數人不願配合，就可能影響山屋的使用，得花費更多人力，清理亂丟的垃圾、廚餘。

玉管處提醒，山屋興建不易，維護更是艱難，呼籲以友善態度珍惜使用，住宿期間保持山屋、廁所及周邊環境整潔，離開時務必將自身物品、垃圾、廚餘帶下山；在國家公園任意丟棄垃圾等，依國家公園法開罰1000元以下罰鍰，對山林更會造成難以彌補的汙染、破壞。