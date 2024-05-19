彰化海牛文化節 搭牛車逛潮間帶

彰化芳苑紅樹林海空步道啟用近3年，結合王功漁港濱海旅遊，成為彰化熱門人氣景點，國際海牛文化節昨天開幕，為夏季海牛觀光熱潮揭開序幕，昨有12頭牛車聚集在王功漁港，大批遊客體驗搭牛車逛潮間帶的「海牛文化」。縣長王惠美說，「海牛」登錄為彰化縣無形文化資產，加上海空步道、王功漁港採蚵等，帶動觀光與發展。

彰化縣沿海蚵農飼養黃牛，並訓練拉車當成蚵車的歷史悠久，2020年登錄為彰化縣第1個「傳統知識與實踐」無形文化資產。國際海牛文化節邁入第6年，目前海牛頭數無法與全盛時期300多頭相比，今年有12頭海牛，比2年前8頭牛多。

昨天舉辦創意舞蹈比賽，有參賽者身穿美人魚裝格外吸睛，還有小朋友穿乳牛裝到場。縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲分乘海牛車到海空步道，體驗、宣傳海牛文化。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」王惠美說，番挖就是芳苑，清代芳苑鄉有商船，港口淤塞後繁華沒落，但天然潮間帶適合插養牡蠣，隨著漲退潮日曬、泡海水，肉質甜美有嚼勁，稱作珍珠蚵。

縣府推動芳苑潮間帶的海牛文化，加上海空步道、王功漁港濱海景點，根據大數據統計，去年吸引遊客694萬人次，成為彰化第3大熱門景點，也帶動芳苑觀光、產業發展。

海牛文化節昨天只有1天，不過也為當地海牛觀光熱潮揭開序幕，昨天吸引大批遊客，不過黃牛拉的海牛車有限，不少人改搭鐵牛蚵車到潮間帶觀光，也有人步行到海堤，體驗海空步道與周邊景色。