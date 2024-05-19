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南投名間垃圾場火警 竄濃煙飄惡臭

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
名間鄉垃圾場昨天起火，消防局配合挖土機翻攪垃圾堆噴水，避免內部悶燒。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場昨天起火，消防局配合挖土機翻攪垃圾堆噴水，避免內部悶燒。圖／南投縣消防局提供

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆置場火警時有所聞。名間鄉垃圾場昨天上午9時起火，黑白濃煙直竄天際，臭味讓周邊居民避之不及。南投縣消防局緊急動員，初步研判是沼氣自燃，出動挖土機配合翻動垃圾灌救，昨下午才控制火勢，消防局持續監控垃圾場內部溫度，避免繼續悶燒。

火警發生後，南投縣環保局進行空氣品質監測，昨天風向研判為東南風，影響範圍有新街村、新光村、中山村、中正村、南雅村、濁水村、仁和村，更波及竹山社寮地區；環保局呼籲，呼籲垃圾場附近及下風處民眾，建議關閉門窗、減少戶外活動，外出戴好口罩，若感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。

南投縣沒有垃圾焚化場，各鄉鎮都有垃圾堆置問題，因為垃圾累積量多，已多次引發火警。名間鄉垃圾場堆置量達4.5萬噸垃圾，3年前也曾發生大火，垃圾悶燒數日，煙霧和臭味讓周邊居民生活大受影響；南投市、草屯鎮垃圾堆置場也都曾發生火警。

名間垃圾場昨再度起火，燃燒面積約1.5公頃，黑白煙柱直衝天際，讓附近居民嚇壞了。名間鄉公所表示，近5年垃圾外運量少，堆置垃圾一半打包，下雨後垃圾堆內部潮濕，經烈日曝曬，容易產生沼氣自燃。

南投縣消防局表示，消防車一邊噴水灌救，同時出動4輛挖土機協助翻攪垃圾，才能徹底撲滅殘火，並降低垃圾堆內部溫度才控制火勢；後續也將持續灑水降溫，監控垃圾場內部溫度，避免再度自燃。

縣府表示，針對垃圾去化，除尋求外縣市協助，縣府將爭取支持尋找適當地點，推動最新技術的焚化爐，提高自主處理垃圾的能力。

南投縣 環保局

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