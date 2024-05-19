中市社宅違規扣點 住民有踩雷壓力

台中市已啟用9處社宅、入住2719戶，中市府訂定社宅生活公約，禁止幼童單獨在公共空間、禁止停錯停車格等，違規扣點達100點就得搬走。議員批評，該公約讓社宅不像住宅，反而像學生或部隊宿舍，要求仿效社區大樓，讓住民參與管理。都發局長李正偉說，迄今僅2人被扣滿解約，將檢視管理公約，研議讓住戶參與社區事務。

台中有社宅住戶投訴，社宅停車場夜間光線昏暗，有一半的燈不開，他剛入住不熟悉，曾誤停隔壁車位被扣10分，坊間社區停錯格移車道歉就好，社宅管理太嚴厲，希望以勸導代替處罰。另名住戶說，入住時未說明如何繳房租，直到管理中心提醒沒繳房租，才知道要刷QR CODE繳費，結果逾期繳納，還多繳180元滯納金。

議員張芬郁表示，台中市社宅住民生活管理公約共16條180款，條文琳琅滿目，住民違反規定扣10分至50分不等，扣滿100分強制解約、搬離，很多項目都可以扣點，例如誤取他人信件、垃圾分類不當都會扣10分。

她表示，扣分機制彷彿管理生活起居，產生不少紛爭，住民有「觸雷」壓力，管理手段不像住宅，反而更像軍隊或學校，生活管理應更有溫度，讓住民參與管理社區事務。

張芬郁說，台中市社宅報修問題陸續浮現，從2018年第1棟社宅開放迄今，社宅報修件數共7210件，入住5個月的太平育賢段428戶報修583件，3月入住至今的尚武社宅802戶也報修726件，頻繁報修，到底興建品質還是管理出問題？

都發局表示，社宅公約各有利弊，但都經過勸導才會扣分，開放迄今僅2住民，被扣滿100分解約，主要是欠繳租金或重大違規刑事案件；社宅計點問題可透過社宅APP、服務中心或向住宅處、1999反映；市府會重新檢視扣分管理機制，評估讓住民參與管理。

台中市住宅處副處長陳靖怡說，社宅報修件數多，不代表品質或管理問題，住戶可用社宅APP報修，但很多案件未必進入修繕程序。