彰化女力局長盪出文化火花 王瓊玲講演感人「治乾眼症」

彰化文化局長張雀芬是台灣第一大縣的文化掌門人，在王惠美縣長支持下，推動書香彰化卓然有成，是執行力第一的女力局長，昨天主持其構建的與大師有約活動，王瓊玲生動感人的演講獲得滿堂彩無冷場，有聽眾笑稱令人感動的可治乾眼症。

「2024書香彰化－與大師有約」專題講座邀請12位大師為喜愛閱讀、熱愛學習的大眾開啟美好新「閱」章！今（18）日在員林演藝廳小劇場，邀請知名學者作家以「小說與戲劇的寫演人生」為題，與大家分享她多齣膾炙人口的戲劇創作歷程，吸引眾多讀者參與。彰化縣文化局長張雀芬代表彰化縣政府頒發感謝狀，並感謝王教授長年對彰化文化的協助，尤其去年建縣三百年，協助編寫八堡圳傳奇，精彩劇情，深獲鄉親喜愛。

文化局表示，王瓊玲出身嘉義梅山鄉，目前擔任國立中正大學中文系教授，專研古典小說多年，著有多部學術專著及論文，在跨入文學創作領域後，更是成果豐碩享譽文壇，舉凡小說、戲劇、散文等文類，王瓊玲皆留下創作佳績，著作包括：小說《美人尖》、《一夜新娘》、《待宵花》等；散文《人間小小說》、《人間小情事》等；文集《春閨夢》；戲劇創作更是橫跨崑劇、京戲、歌仔戲、客家戲、廣播劇等範疇。

王瓊玲雖然是嘉義人，卻以身為彰化的終身文化志工為榮，她認為彰化是擁有歷史的藝文原鄉，自古文風鼎盛，作育眾多人才，由王瓊玲所原著或編寫的戲劇近年來也多次在彰化地區上演，如2011年的《美人尖》、2014年的《梅山春》、2019年的《一夜新娘》、2023年的「八堡圳傳奇」，每次上演都成為彰化的文化盛事，齣齣皆造成轟動。

在今日的專題講座中，王瓊玲親自剖析多部戲劇創作的靈感來源及創作初衷，分享獨特的創作過程與寫作風格，過程中她也不斷提及與彰化的深厚淵源，令在場聽眾深深動容於她的創作魅力，並從中獲得啟發與感動。