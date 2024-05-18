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彰化國際海牛文化節 藍色美人魚清涼成嬌點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2024國際海牛節來了美人魚，成為活動亮點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024國際海牛節來了美人魚，成為活動亮點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道啟用未滿3年，已結合鄰近王功漁港的濱海旅遊，觀光人次躍居全縣第三高，2024國際海牛文化節今在海堤內的普天宮廣場開幕，活動雖僅一天，海堤外的海空步道、濕地全年開放，夏天來了，民眾可預約搭乘牛車到潮間地體驗海牛文化。

彰化縣沿海蚵農飼養黃牛並訓練拉車當作蚵車的歷史悠久，2020年登錄成彰化縣第一個「傳統知識與實踐」無形文化資產，國際海牛文化節今年邁入第六年，海牛頭數雖不能與農業時代全盛時期300多頭牛相比，今年12頭牛已比兩年前8頭牛多五成。

活動開幕後，創業舞蹈比賽氣氛熱烈，有參賽者身穿美人魚裝，清涼美麗格外吸睛，比賽結束後到台下，與一群穿戴半身乳牛裝的小朋友合影，縣長王惠美誇可愛，問為何沒多製作幾個送遊客當紀念，隨後與芳苑鄉長林保玲等人分乘海牛車到海空步道，宣傳海牛文化的歷史意義。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」王惠美說，番挖就是芳苑，清代芳苑鄉有商船，港口淤塞後繁華沒落，但保留天然潮間帶適合插養牡蠣，隨漲退潮日曬、浸泡海水，肉質格外甜美有嚼勁，稱作珍珠蚵，縣政府把芳苑潮間帶牛車採蚵形成海牛文化的推向國際，加上海空步道、王功漁港濱海特色旅遊，大數據統計去年遊客約694萬人次，為芳苑帶來寬廣發展機會。

今天潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、繪趣海牛著色寫生比賽、創意舞蹈比賽、海牛賓果連線play及產業推廣市集等應景活動，廣受遊客喜愛，尤其爭相搭乘牛車體驗海牛文化，因想搭的人太多，牛車有限，紛紛改搭鐵牛蚵車到潮間帶觀賞風光，也有人步行到海堤，觀看斥資1156萬元優化的海空步道周邊與台61線橋下空間，再到海堤外看海空步道的海景。

彰化縣2024國際海牛節最受歡迎的活動就是搭乘牛車到潮間帶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024國際海牛節最受歡迎的活動就是搭乘牛車到潮間帶。記者簡慧珍／攝影

文化資產 潮間帶 王惠美 黃牛

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