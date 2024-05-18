彰化國際海牛文化節 藍色美人魚清涼成嬌點

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道啟用未滿3年，已結合鄰近王功漁港的濱海旅遊，觀光人次躍居全縣第三高，2024國際海牛文化節今在海堤內的普天宮廣場開幕，活動雖僅一天，海堤外的海空步道、濕地全年開放，夏天來了，民眾可預約搭乘牛車到潮間地體驗海牛文化。

彰化縣沿海蚵農飼養黃牛並訓練拉車當作蚵車的歷史悠久，2020年登錄成彰化縣第一個「傳統知識與實踐」無形文化資產，國際海牛文化節今年邁入第六年，海牛頭數雖不能與農業時代全盛時期300多頭牛相比，今年12頭牛已比兩年前8頭牛多五成。

活動開幕後，創業舞蹈比賽氣氛熱烈，有參賽者身穿美人魚裝，清涼美麗格外吸睛，比賽結束後到台下，與一群穿戴半身乳牛裝的小朋友合影，縣長王惠美誇可愛，問為何沒多製作幾個送遊客當紀念，隨後與芳苑鄉長林保玲等人分乘海牛車到海空步道，宣傳海牛文化的歷史意義。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」王惠美說，番挖就是芳苑，清代芳苑鄉有商船，港口淤塞後繁華沒落，但保留天然潮間帶適合插養牡蠣，隨漲退潮日曬、浸泡海水，肉質格外甜美有嚼勁，稱作珍珠蚵，縣政府把芳苑潮間帶牛車採蚵形成海牛文化的推向國際，加上海空步道、王功漁港濱海特色旅遊，大數據統計去年遊客約694萬人次，為芳苑帶來寬廣發展機會。