互控吸金集團、暗黑勢力 民進黨南投黨部主委選戰白熱化

民進黨南投縣黨部主委改選選戰白熱化，候選人簡百聰設廣告看板，質疑對手陳玉鈴涉入五戶集團吸金案，還接受集團負責人10萬元捐款，要求陳將所得還給被害人。陳玉鈴表示，簡百聰的指控完全不實，她已經蒐證並向縣警局報案加重誹謗，簡百聰是暗黑勢力代表，她絕不會低頭。

民進黨南投縣黨部主委有2人參選，分別是竹山區縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰，隨著26日投票日即將到來，選戰急速加溫。簡百聰近日先在路旁架設大型選舉看板，質疑陳玉鈴涉入五戶集團吸金案，更要求陳玉鈴將詐騙所得還給受害民眾。

簡百聰更發動社群文宣戰，以「給黨員的一封信」，繼續質疑陳玉鈴和哥哥參與五戶集團吸金案，前年縣議員選舉，五戶集團負責人陳秋白還捐給陳玉鈴10萬元。另外，陳玉鈴是立委羅美玲和前議長吳棋祥子弟兵，不會為民進黨在南投縣開拓票源，今年立委選舉，民進黨立委蔡培慧連任失利，主要就是濁水線議員里長都到烏溪線輔選，才讓蔡培慧在竹山區以些許票數敗選。

陳玉鈴說，今年大選後，民進黨朝小野大，國會亂象多，她希望讓中央和地方連結更緊密，才決定參與縣黨部主委，對於簡百聰參選更無意見，她提出具體政見，包括建立青年參與公共政策討論平台，鼓勵青年參政，協助黨公職成立社會福利諮詢平台，協助縣民申請長照服務及各種急難救助，讓南投大步向前走。

沒想到簡百聰卻以不實資訊抹黑，讓主委選舉變調。她已經蒐集相關事證，向縣警局提告簡百聰加重誹謗。她也說明，她是五戶集團會員，陳秋白因違反銀行法導致資金被扣押，導致集團營運受影響，她自己是受害者，也協助竹山區會員向五戶集團提出民事訴訟，確保民眾權益。

她痛批，簡百聰是暗黑勢力代表，不提出政見，卻對她人格毀滅。她無法容忍，會以司法途徑捍衛清白，也會接受挑戰，帶領縣黨部翻轉南投。