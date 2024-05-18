梨山水蜜桃授粉期「只開花不結果」 產量銳減今起申請補助

3月梨山水蜜桃授粉期間遭大雨干擾，出現只開花不結果的情況，造成嚴重農損，有果農稱是歷年來最嚴重、範圍最大的天然災害。立法院副院長江啟臣向中央反映，農業部公告和平區七卡段35地段，現金救助每公頃9.5萬元，今起可申請救助。

梨山水蜜桃聞名全國，皮薄多汁、肉質細膩，往往還不到產季就被預購一空。梨山地區是全台最大的水蜜桃產區，種植面積約234公頃，年產量約2246公噸。

水蜜桃果農說，今年水蜜桃花開的很少，結果的也少很多，可能只有去年的五成。花苞還沒開就萎縮，花期3月至4月，6月至9月果熟，現在只剩下枝葉，讓農友看得好心痛。

清明節過後忽冷忽熱，3月30日又下冰雹，隨後還有豪大雨，花瓣全打落在地上。加上花蓮地震不斷，梨山果樹根系恐遭殃。水蜜桃價格也可能波動。

民眾向江啟臣陳情，昨收到農業部公文，公告台中市和平區七卡段等35地段是水蜜桃113年3、4月鋒面農業天然災害現金救助地區，每公頃為9萬5千元。

今天起到5月27日，損害率達20%以上的，果農可儘速到和平區公所申請辦理現金救助。