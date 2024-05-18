中市府協助建置微電網 立達啟能中心年省30萬電費

台中市協助建置微電網系統省電，近期協助立達啟能訓練中心設置，補助200萬元，建置結合太陽光電、儲能與節能設施，可有效率智慧節電，全年可為該中心節電7.8萬度，可節省30萬電費。經發局表示，目前已協助設置5處微電網系統，全年節電量達35萬度，可提供100戶家庭全年用電量。

經發局副局長李逸安表示，市府協助立達啟能訓練中心建置微電網示範計畫，建置太陽光電5.7kW、儲能電池10.24kWh，協助汰換568盞耗電燈具，每年可為該中心省下超過30萬元電費，並協助建置能源管理系統。

李逸安說，該系統可提高立達啟能中心自主管理用電彈性，維持電力供需平衡，使中心成為兼具智慧節能、環境友善的社福機構，可達到永續發展目的。立達啟能中心台中教區指出，感謝市府協助建置微電網系統，可節能減碳，省下電費。

經發局表示，中市府從2020年起，積極建置微電網系統，目前已協助設置5座，分別在惠明盲校、智慧節能社區、智能圖書館等共4套，立達啟能中心為第5座，全年節電量達35萬度，可提供100戶家庭全年用電量。

經發局指出，能源轉型是對抗氣候變遷的重要步驟，市府除發展綠電、推展節電外，針對能源弱勢單位協助建置微電網系統，實現台中市能源轉型，逐步邁向淨零城市願景。